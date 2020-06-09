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Aktüel

Kars'ta 12 bin 146 kök Hint keneviri ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-09 17:52:51 -
Kars'ta 12 bin 146 kök Hint keneviri ele geçirildi

KARS (AA) - Kars Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, 12 bin 146 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kentte yasa dışı Hint keneviri ekildiği ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışma neticesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Kars merkeze bağlı bir gölün kenarına ekilen 12 bin 146 kök Hint keneviri, jandarma ekiplerince tespit edildi.

Hint kenevirleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri koordinesinde imha edildi.

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