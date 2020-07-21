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Aktüel

Kars'ta 102 bin 98 kök Hint keneviri ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-21 18:39:13 -
Kars'ta 102 bin 98 kök Hint keneviri ele geçirildi

KARS (AA) - Kars'ta düzenlenen operasyonda 102 bin 98 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kars Valiliği koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Jandarma ekiplerince yapılan titiz takip ve çalışma sonucunda, merkez Boğazköy mevkisinde DSİ'ye ait sulama barajı etrafındaki bölgeye düzenlenen operasyonda 102 bin 98 kök Hint keneviri bulundu.

Olayın şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ele geçirilen Hint kenevirleri ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.

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