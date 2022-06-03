‘Karşıyım’ dedi 3 üst geçit için ihaleye çıktı

Kaçak su kullanımına asla müsamaha göstermeyeceğim” dediği halde, göreve gelir gelmez ikamet ettiği konutun 800 tonluk yüzme havuzunu kaçak su ile dolduran, kıdemli belediye personelini, “performans düşüklüğü” gerekçesiyle işten çıkarıp yerine yandaşları dolduran CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi görülmemiş çarklara imza atıyor. Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra, önceki yönetimce yapılan üst geçit ihalelerini sert bir şekilde eleştiren ve üst geçit yapımını onaylamadığını söyleyen CHP’li Seçer’in, 3 adet üst geçit yapımı için ihale düzenlediği ortaya çıktı.

Kaçak su ile başladı

Üst düzey bürokratlarının yemek masalarında dansöz oynattığı, kıdemli personelin fişlendiği, yolsuzluk iddialarının ayyuka çıktığı, adrese teslim ballı ihalelerle yandaşların semirtildiği CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde rezaletlerin sonu gelmiyor. Göreve geldiğinde kaçak su kullananlara asla müsamaha göstermeyeceğini söylediği halde yaşadığı ultra lüks Neptün Yalı Sitesi’nin yüzme havuzunun dolumunda ve peyzaj sulamasında kaçak su kullandığını belgelediğimiz CHP’li Seçer, tükürdüğünü yalamaya devam ediyor. Göreve geldikten sonra, önceki yönetimce yapılan üst geçit ihalelerini sert bir şekilde eleştiren ve “Yeni konseptte biz üst geçidi onaylamıyoruz. Ben gelişmiş hiçbir ülkede böyle bir uygulama görmedim” diyen CHP’li Seçer’in, 3 adet üst geçit yapımı için ihale düzenlediği ortaya çıktı. CHP’li Seçer’e bağlı Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nca 25.01.2022 tarihinde düzenlenen “Yenişehir İlçesi Göçmen Kavşağı ile Beşyol Kavşağına 3 adet yaya üst geçidi yapılması işi” ihalesi için belediye kasasından 27 milyon 261 bin 113 TL ödeyeceği öğrenildi. Doğal afetler, salgın hastalık ve savaş durumunda kamu kurumlarına diledikleri firmalara ihale verme olanağı sağlayan 21/B maddesinin işletildiği üst geçit yapımı ihalesinin, İstanbul merkezli Özka İnşaat A.Ş’ye paslandığı belirlendi.

Seçer, bir öyle bir böyle

Çarklarıyla, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu gölgede bırakan CHP’li Başkan Vahap Seçer, göreve geldiği 2019 yılında, Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda yaptığı konuşmada üst geçit yapını tasvip etmediğini söylemişti. Seçer konuşmasında,“Yeni konseptte biz üst geçidi onaylamıyoruz. Ben gelişmiş hiçbir ülkede böyle bir uygulama görmedim. Ve çok büyük maliyetler. Ben geldiğimde, yeni, şubat ayında iki köprü ihalesi verilmişti. Çok yüksek ve gereksiz buldum, iptal edelim dedim. Firma bana tebligat gönderdi. ‘Seni mahkemeye veririm’ diye. Zorunlu olarak, istemeyerek yaptırıyorum. Firmaya da söyledim, bunun parası geç ödenir. Yanlış bir uygulama. Şimdi beni ‘para para’ diye sıkıştırıyorlar ama ben ne söylediğimi biliyorum. O söylediğim yolda devam edeceğim. Ödeyemem. 11 milyon lira yeni bir üst geçit yapımı. Bunlar çok büyük yatırımlar. Farklı çözüm yolları üretmeliyiz. İnsanlar üşeniyor, oraya çıkmıyor. Zor geliyor.”

Daha önce yapılan üst geçit ihalelerini “İnsanlar üşeniyor, oraya çıkmıyor. Zorunlu olarak, istemeyerek yaptırıyorum” diyen Seçer’in, gönüllü olarak 3 adet üst geçit yaptırması, “Seçer bir öyle bir böyle” yorumlarına neden oldu.