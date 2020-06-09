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Spor

Karşıyaka’nın 1 futbolcusunda korona virüs çıktı

Karşıyaka Spor Kulübü, korona virüs testleri sonucuna göre 1 futbolcusunun pozitif çıktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 14:43:06 -
Karşıyaka’nın 1 futbolcusunda korona virüs çıktı

Karşıyaka Spor Kulübü, korona virüs testleri sonucuna göre 1 futbolcusunun pozitif çıktığını açıkladı.


Karşıyaka Spor Kulübü, geçtiğimiz gün Selçuk Yaşar Tesisleri’nde profesyonel futbol takımı, antrenörler, destek ekibi ve kulüp çalışanlarına yönelik korona virüs testi yapmıştı. Kırmızı-yeşilliler, yapılan testler sonucu 1 futbolcuda pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Futbolcunun sağlık durumunun detaylı takibe alındığını ve kendisini izole ettiğini açıklayan İzmir ekibi, önlem amaçlı olarak bugünkü antrenmanları iptal edildiğini duyurdu.


Karşıyaka ayrıca, konuyla ilgili gelişmeler yaşandığından kamuoyuna tekrar bilgilendirme yapılacağını açıkladı.

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