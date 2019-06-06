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Karşıyaka’dan 9 farklı branşta spor okulu

Çocuklara spor alışkanlığı kazandırmak ve tatil döneminde kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak için çalışan Karşıyaka Belediyesi, 9 farklı branşta ‘Yaz Spor Okulları’ açacak.

06 Haziran 2019 Perşembe 12:11
Karşıyaka’dan 9 farklı branşta spor okulu

Çocuklara spor alışkanlığı kazandırmak ve tatil döneminde kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak için çalışan Karşıyaka Belediyesi, 9 farklı branşta ‘Yaz Spor Okulları’ açacak. Kurslar için 10 Haziran’dan itibaren, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’na kayıt yaptırılabilecek.


18 Haziran’daki açılış töreniyle başlayacak olan kurslar, Karşıyaka Belediyesi bünyesindeki modern spor tesislerinde yaz sonuna kadar devam edecek. Bale 4-9 yaş; cimnastik 4-10 yaş; voleybol, basketbol, yüzme, futbol, judo ve masa tenisi 7-16 yaş grubundaki tüm çocuklara açık olacak. Okçuluk kursuna ise 7 yaş ve üzeri herkes katılım sağlayabilecek. Kurslara ilişkin 0232 324 73 63 numaralı telefondan da detaylı bilgi alınabilecek.



Sporla iç içe nesiller


Sporla iç içe nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Çocuklarımızın tatil dönemini en iyi şekilde değerlendirmesini sağlamak; ruhsal, bedensel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla spor kurslarımızı başlatıyoruz. Bu kurslarda çocuklarımız bir yandan becerilerini geliştirirken bir yandan da sosyalleşme imkanı bulacak. Hem nitelikli hem de keyifli bir yaz tatili için tüm çocuklarımızı spor okullarımıza bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 12:11
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