0553 313 94 23

Karşıyaka’da Secder Akıncı vefası

İzmir’de Karşıyaka Belediyesi, her yaştan Karşıyakalı’ya deniz sporlarını sevdirmek amacıyla 2016 yılında faaliyete geçirdiği Su Sporları Merkezi’ne, KSK Yelken Şubesi’nin efsane yöneticilerinden Tahir Secder Akıncı’nın ismini verdi.

02 Mart 2019 Cumartesi 11:45
Karşıyaka’da Secder Akıncı vefası

İzmir’de Karşıyaka Belediyesi, her yaştan Karşıyakalı’ya deniz sporlarını sevdirmek amacıyla 2016 yılında faaliyete geçirdiği Su Sporları Merkezi’ne, KSK Yelken Şubesi’nin efsane yöneticilerinden Tahir Secder Akıncı’nın ismini verdi. Başkan Akpınar, "Karşıyaka vefa ve onur kentidir. Secder Akıncı ismini bu tesiste ölümsüzleştirmekten son derece mutluyuz" dedi.


Karşıyaka Belediyesi 7’den 70’e tüm Karşıyakalılara deniz sporlarını sevdirmek amacıyla 2016 yılında, Balıkçı Barınağı yanında ‘Su Sporları Merkezi’ni kurdu. Yaklaşık 2,5 yılda yüzlerce kişi kurslara katıldı, deniz sporları ve kano ile tanıştı. İlçeye değer katan kişilerin isimlerini yaşarken ölümsüzleştiren Karşıyaka Belediyesi, törenle tesise KSK Yelken Kulübü’nün efsane yöneticilerinden Tahir Secder Akıncı’nın ismini verdi. Törene; siyasiler, spor camiasının önde gelen isimleri, Secder Akıncı’nın sevenleri ve çok sayıda Karşıyakalı katıldı. Başkan Akpınar tören sonunda Akıncı’ya çiçek ve plaket sundu.


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, törende yaptığı konuşmada, "Karşıyaka deyince akla vefa gelir; çünkü Karşıyaka vefa kentidir. Beş yılda Karşıyaka ile özdeşleşen Zühtü Işıl, Muharrem Candaş, Osman Nuri Koçtürk (Tarhana Osman), Erol Baş gibi değerli isimleri tesislerimizde, sokaklarımızda ölümsüzleştirdik. Karşıyaka onur kentidir. Bugün de Secder Akıncı için bir aradayız. Secder abi iyi bir Karşıyakalıdır, iyi bir yönetici, iyi bir spor sevdalısıdır. Her şeyden önemlisi adam gibi adamdır. Karşıyaka’nın denizlerinde O’nun adını yaşatacak olmaktan dolayı mutluyuz. Burada genç arkadaşlarımız deniz sporları ile buluşacaklar ve Secder Akıncı’yı örnek alacaklar" dedi.


Törende duygu dolu anlar yaşayan Secder Akıncı da, "İnsan hayatında bazı önemli ve asla unutulmayacak günler vardır. Ben bugün bunlardan birini yaşıyorum."


İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, eski milli atlet Semra Aksu ise şöyle konuştu:


"Secder Akıncı Karşıyaka’nın ve Karşıyaka Spor Kulübü’nün emektarıdır. İsminin sonsuza kadar bu tesiste yaşayacak olması önemli bir onurdur."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir devrin içyüzü
    1. Bir devrin içyüzü
    2. Afyonkarahisar’da trafik kazası, 2..
    3. (Özel) Esenyurt’ta ortalığı savaş..
    4. Down sendromlu Ece yaptığı elişi..
    5. Vodafone Red’den dijital ayrıcalıklar..
    6. Mansur Yavaş'ın ne kadar mal varlığı..
    7. Ahmet Sami Kutlu: "Parklar kamera..
    8. Kur’an ve sünnet çizgimiz çıkış yolu
    9. TÜRSAB Başkanı ve yönetimi Başkan..
    10. Hz. Ali’yi en çok sevindiren nimet
    11. Yaşarc Bahçeci: “Seçim kampanya..
    12. Palandöken’den Kartepe’ye Erzurum..
    13. "Grip salgının yoğunlaşacağı bir..
    14. Kayserispor’un 25 ve 26. hafta maç..
    15. Coca-Cola İçecek ve EBRD’den ortak..
    16. Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı
    17. Denizli’de FETÖ’nün ‘gaybubet..
    18. Space X insanlı uzay aracı demo uçuşu..
    19. Bakan Dönmez'den 20 bin kişiye iş..
    20. Şehit Er ve Çelik ailelerine ziyaret
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...