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Spor

Karşıyaka'da futbolcuların Kovid-19 testleri negatif çıktı

Yeşil-kırmızılı ekipte daha önceki testi pozitif çıkan oyuncunun tedavisi tamamlanırken, son testi negatif sonuçlandı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 17:31:13 -
Karşıyaka'da futbolcuların Kovid-19 testleri negatif çıktı

İZMİR (AA) - TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da futbolculara yapılan ikinci Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Karşıyaka Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlarına dün Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi gerçekleştirildiği belirtildi.

Testlerin tamamının negatif çıktığının bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce gerçekleştirilen ilk testi pozitif çıkan oyuncumuz, karantina sürecini ve tedavisini tamamlamış, son yapılan testleri negatif sonuçlanmıştır. Oyuncumuz kontrollü olarak çalışmalarına başlayacaktır."

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