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Karşıyaka’da Büyükkarcı rotayı çizdi

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, son olarak Arif Cılak’a imza attırarak transferi sorunsuz bir şekilde kapattıklarını ve geçen sezondan daha iyi başarılar elde etmeye hedeflediklerini söyledi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:34
Karşıyaka’da Büyükkarcı rotayı çizdi

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, son olarak Arif Cılak’a imza attırarak transferi sorunsuz bir şekilde kapattıklarını ve geçen sezondan daha iyi başarılar elde etmeye hedeflediklerini söyledi.


TFF 3. Lig’de geçen sezon play-off heyecanı yaşayıp 2. Lig’in kapısından dönen Karşıyaka, yeni sezon çalışmalarına Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’ndeki çalışmayla başlarken, Başkan Turgay Büyükkarcı da yeni sezondan oldukça umutlu olduklarını açıkladı. Sözleşmeleri sona eren takım kaptanı Mustafa Aşan, forvet Hakan Kuş ve orta saha oyuncusu Arif Cılak ile yeniden anlaştıklarını belirten Büyükkarcı, “Futbolda takım kurma işini bitirdik. Teknik direktörümüz Mesut Toros’un raporu doğrultusunda tüm takımı muhafaza ettik. Geçen seneden daha iyi bir başarı elde edeceğimizden hiç kuşkum yok. Yine en büyük desteğimiz taraftarımız olacak. Taraftar destek koyduğu zaman futbol takımının nerelere geldiğini gördük, 15 bin kişiyle maç oynadık. Bu senenin de bundan farklı olacağını zannetmiyorum. Mali disiplinden vazgeçmeden emin adımlarla yürümeye çalışıyoruz. Camiadan biraz daha destek almaya ihtiyacımız var. Ben camiamızdan bu desteğin esirgenmeyeceğini zannediyorum ve hatta bundan eminim. Taraftarımızdan çok güzel bir geri dönüş alıyoruz. Futbol yukarı doğru gitmeye devam edecek. Yıllar içinde altyapı ile birlikte daha iyi duruma gelecek” dedi.



Müjdeyi verdi


Sezonun ilk çalışması öncesi Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri antrenman sahasında futbolcularla bir araya gelen Büyükkarcı, geçen sezonla ilgili tüm alacakların en geç 1 hafta içinde kapanacağını, yeni sezona hiçbir futbolcunun alacağı olmadan gireceğini müjdeledi. Başkan Büyükkarcı, futbolcuların şartlarını daha iyi hale getirmek için de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:34
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