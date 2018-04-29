Karşınızda 'modifiye helikopter'

merkezi İtalya'da bulunan havacılık ve savunma şirketi Leonardo'nun Ticaret Müdürü Lorenzo Mariani, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki, Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı olan Eurasia Airshow'da, değerlendirmelerde bulundu.

Firmanın, Eurasia Airshow kapsamında sergilenen AW139 model helikopteri hakkında bilgi veren Mariani, söz konusu helikopterin, acil tıbbi servis, arama ve kurtarma, yangınla mücadele, deniz taşımacılığı, kamu hizmeti ve askeri görevlerde kullanıldığına dikkati çekti.

Söz konusu helikopterin kendi kategorisinde hizmet veren, en son sertifikasyon ve güvenlik standartlarını aşan tek yeni nesil araç olduğuna işaret eden Mariani, AW139'un gelişmiş aviyonik, üst düzey performans ve sınıfındaki en büyük kabin özellikleriyle müşteri talepleri doğrultusunda geliştirilebileceğini kaydetti.

"Tam olarak istedikleri şeyi almalarını istiyoruz"

Mariani, müşteri odaklı çalıştıklarına dikkati çekerek, "Müşterilerin helikopterlerimizi seçerken tam olarak istedikleri şeyi almasını istiyoruz ve AW139'un olağanüstü çok yönlülüğü, Leonardo'nun ayırt edici özelliğinin açık bir kanıtı." diye konuştu.

Helikopterin uçan bir ofis ya da rahat bir yer haline getirilmesi için farklı sayı, pozisyon, renk ve materyallerde koltuklarla çeşitli çalışma ve eğlence ekipmanlarını içerebileceğine değinen Mariani, AW139'un her türlü çevre ve hava koşullarında, gece ve gündüz rahat bir ulaşım sağladığını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Leonardo firmasının AW139 model helikopteri, Eurasia Airshow kapsamında AA'ya özel tanıtım uçuşu gerçekleştirdi.