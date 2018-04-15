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Kars'ın son Estonyalısı: Avgust Albuk!

Osmanlı-Rus savaşı sırasında Ruslar tarafından Kars'a yerleştirilen Estonya kökenli 60 aileden günümüze bir tek Avgust Albuk kaldı.

15 Nisan 2018 Pazar 14:57
Kars'ın son Estonyalısı: Avgust Albuk!

Türk ile evlenip, 3 çocuk sahibi olan Avgust Albuk, kendisinin Hristiyan, eşi Yadiger’in ise Müslüman olduğunu ve çok iyi anlaştıklarını söyledi.

SON ESTONYALILAR

Merkeze bağlı Karacaören köyünde yaşayan Hristiyan dinine mensup Avgust ile Müslüman Yadiger Albuk'un evinde iki din bir arada yaşanıyor. Hikayelerinin 93 harbinde başladığını söyleyen Avgust Albuk (49), "Ruslar bizi tarımı yaymamız için buraya getiriyor. 60 aile şimdiki Karacaören köyünü kuruyor. Tarım ve hayvancılık yaparak geçimlerini sürdürüyorlar. Aradan yıllar geçtikçe buradaki vatandaşlarımız Alman Konsolosluğu'na müracaat ettiler. Hepsi bir bir Almanya'ya göçtü. 7 sene öncesine kadar iki aileydik. Ancak diğer aile de buradan göçtü. Şimdi sadece ben kaldım" dedi.

ORUÇ TUTUYOR

Müslüman olan eşi ile çok iyi anlaştıklarını anlatan Albuk şunları söyledi:
"Ramazan ayında eşim oruç tutuyor. Sahur ve iftarı birlikte yapıyoruz. O oruçlu olduğu için bazen yemekleri ben hazırlıyorum. İkimiz de dinimizi özgürce yaşıyoruz ve birbirimize son derece saygılıyız. Kızım burada okula gidiyor. Biz köken olarak Estonuz ama Türk vatandaşıyız. Burada doğduk, büyüdük. Buranın gelenek ve göreneklerine göre büyüdük. Örneğin benim ibadet yapmam için bir kiliseye ihtiyacım yok. Evde ibadetimi yapıyorum." Kars'ta Estonların pek bilinmediği için kendilerine Alman aile denildiğini de kaydeden Albuk, birkaç kez Almanya'ya gittiğini, fakat orada hiç kalmak istemediğini, çünkü Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi. Albuk, ailesinin geçimini de KOSGEB Destekli beton saksı işi yaparak sağladığını ve işini büyütmeyi arzu ettiğini kaydetti.

İKİ DİN TEK EVDE

Avgust'un eşi Yadiger Albuk (39) Erzurum'un Şenkaya ilçesinde doğduğunu belirterek, "Bizler iki dini bir evde yaşıyoruz. Ben Müslümanlığın gerektirdiği ibadetleri yapıyorum, eşim de Hristiyanlığın. Çocuklarımız ise reşit olduklarında kendi dinlerini seçerler. O da onların bilecekleri bir şey. Ben ev kadınıyım ve eşime yardım ediyorum. Birlikte geçinip gidiyoruz. Köyümüzde birlik ve beraberlik var. Hepimiz birbirimize saygılıyız. Komşuluk ilişkilerimiz de son derece güzel. Zaman zaman ekonomik sıkıntılarımız oluyor, bunları da aşmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Kars'ta son Estonyalı olarak yaşayan Avgust Albuk'un ilk eşinden 17 yaşında Melisa ve 10 yıl önce evlendiği Yadiger Albuk'tan Bünyamin (9) ve Meryem (1.5) isminde 3 çocuğu var.

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 14:57
  1. Kars
  2. Erzurum
  3. kars
  4. estonya

YORUM YAZ

  • Emin YURTALANEmin YURTALAN12 sa önce
    Bir müslüman kadın kendi dininden olmayan bir erkekle evlenemez.
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