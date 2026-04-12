Karşılaştığı tablo şoke etti! Dedektif gibi iz sürdü gerçeği ortaya çıkardı
Yaşam

Karşılaştığı tablo şoke etti! Dedektif gibi iz sürdü gerçeği ortaya çıkardı

Karşılaştığı tablo şoke etti! Dedektif gibi iz sürdü gerçeği ortaya çıkardı

Hatay Reyhanlı'da evinin önünden çalınan ayakkabıların peşine düşen Muhammed Hadi Hasan, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak çocukların izini sürdü. Kapı kapı dolaşan Hasan, ulaştığı evlerde gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Hatay’da evinin önünden çalınan ayakkabıların izini süren Muhammed Hadi Hasan, adeta dedektif gibi hareket ederek olayın peşini bırakmadı.

 

Hırsızların yaşları 9 ve 11

Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan Muhammed Hadi Hasan, evinin önünden ayakkabıların çalındığını fark etti. Durumu eşiyle paylaşan Hasan, binada sıklıkla ayakkabı hırsızlığı yaşandığını öğrendi. Binanın güvenlik kameraları incelediğinde iki çocuğun kapının önündeki ayakkabıları çaldığını gördü. Görüntülerde; iki çocuğun binaya girip dairelerin önündeki ayakkabıları çalarak, binadan kaçtıkları anlar görüldü. Kamera kayıtlarını inceledikten sonra harekete geçen Hasan, mahalledeki evleri kapı kapı gezerek çocukların fotoğraflarını gösterip aramaya başladı. Çocukların sürekli yemek yedikleri esnafa da soran Hasan, ilk çocuğun evine gittiğinde onlarca ayakkabıyı buldu ama kendi ayakkabılarını bulamadı. İkinci çocuğun da evini bulan Hasan, diğer evdeyse kasalar dolusu ayakkabıyla karşılaştı ve kendi ayakkabılarını buldu. Yaşadığı olay sonrası konuyu polis ekipleriyle paylaşan Hasan'ın ihbarı sonrası çocukların; 11 yaşındaki A.E.C. ve 9 yaşındaki İ.S. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan çocuklar hakkında gerekli işlemler yapıldı.

 

Kasalar dolusu ayakkabı bulundu

Dedektif gibi iz sürerek ayakkabılarını çalan hırsızları bulan Muhammed Hadi Hasan, "Yaşadığım binada yaklaşık 1 hafta önce ayakkabılar çalınıyordu. Ben de bu durumdan şikayetçiydim. Eşim de bana sürekli ayakkabılarımız çalınıyor diye söyledi. Ondan sonra kameralara baktığımda çocukların ayakkabıları çaldığını fark ettim ve peşlerine düştüm. Mahallede kapı kapı gezerek 'çocukları tanıyor musunuz' diye sordum. En sonunda bir dönercide sürekli döner yediklerini söylediler. Dönerciye gidip sordum ve o da bana evi tarif etti. Önce birinci çocuğun evine gittim ama ayakkabılarımı bulamadım. Eve girdiğimde pazar yeri gibi ayakkabılar vardı. Sonra da diğer çocuğun evine gittim. İkinci çocuğun evinde kasalar dolu ayakkabılar olduğunu gördüm ve orada ayakkabılarımı buldum. Kime göstersem çocukların fotoğraflarını 'bizim de ayakkabılarımızı çaldı' diye şikayet ediyorlarmış. En sonunda bir gün boyunca çocukları arayıp ayakkabıları buldum" ifadelerini kullandı.

