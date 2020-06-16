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Aktüel

Karşıdan karşıya geçmek isteyen şahsa otomobil çarptı

Kayseri’de karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 12:50:57 -
Karşıdan karşıya geçmek isteyen şahsa otomobil çarptı

Kayseri’de karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Sivas Bulvarı üzerinde gerçekleşen kazada karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye 38 FM 520 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otomobil, bulunduğu yerden kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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