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Yerel

Karşıdan karşıya geçmek istedi... Felaketi yaşadı!

İstanbul'da karşıdan karşıya geçmek isteyen şahsa otomobil çarptı. Yaralı şahıs tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 10:58:00 -
Karşıdan karşıya geçmek istedi... Felaketi yaşadı!

Beyoğlu’nda yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı. Yola savrularak yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Evliya Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine gitmek üzere kaldırımdan yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adama otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan adam vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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