0553 313 94 23

Karşı yönden gelen araca yol vermek isterken otomobili yan yattı

Zonguldak’ta karşı yönden gelen otomobile yol vermek isteyen sürücünün kullandığı ve içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yan yattı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:31
Karşı yönden gelen araca yol vermek isterken otomobili yan yattı

Zonguldak’ta karşı yönden gelen otomobile yol vermek isteyen sürücünün kullandığı ve içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yan yattı. Otomobil sürücüsü Cemal Dirimeşe, 51 yıllık ehliyet sahibi olduğunu ve ilk defa böyle bir şeyin başına geldiğini söyledi.


Olay, saat 11.30 sıralarında Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. 78 yaşındaki Cemal Dirimeşe,67 NA 311 plakalı otomobili ile Soğuksu Pazaryeri otoparkından çıktığı sırada karşı yönden gelen otomobile yol vermek istedi. Bunun üzerine üst yol ile alt yol arasında otomobil yan yattı. Dirimeşe ve araçta bulunan 2 kişi çevredekilerin yardımı ile otomobilden çıkarıldı.


51 yıllık ehliyet sahibi olduğunu ve ilk defa böyle bir şeyin başına geldiğini söyleyen Cemal Dirimeşe, "Parktan çıkıyordum karşımdan da bir araba geliyordu. Yolu paylaşmak istedim ama tekeri yanlış yapılmış yere kaptırmışım. Arabada 3 kişi vardı. Çekici gelecek düzeltecek sonra tamirhaneye gideceğim. Aktarılmasın diye kalasla destek koyduk. 78 yaşındayım ve 51 yıllık ehliyet sahibiyim. İlk başıma böyle bir şey geliyor ama burasının yanlış yapıldığını herkes görsün. Belediye bilsin ve yapsın veya yaptırsın. İki araba yan yana geçemiyor. Birde korkuluk yapılmamış. Verebilirsem mahkemeye vereceğim" dedi.


Ardından olay yerine gelen çekici askıdaki aracı kurtardı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de yurt dışına kaçmak isteyen 93 kaçak göçmen yakalandı
    1. İzmir'de yurt dışına kaçmak isteyen 93..
    2. Davutoğlu'nun sözleri CHP ve HDP'ye..
    3. Yeni Malatyaspor’a Gökhan Töre’den..
    4. En büyük balığı tutmak için kıyasıya..
    5. Çanakkale’de 3 günde 400 mülteci..
    6. Balkonda uyurken silahla vurulan..
    7. Okul servis ücretlerinde zam oranı..
    8. Başkan Kılınç Malazgirt Zaferini..
    9. Aksaray'da otomobil elektrik direğine..
    10. Rusya Suriye'de anlaşmanın ihlal..
    11. Merve Gül Özlü Avrupa ve Balkan..
    12. Yalova’da şüpheli ölüm
    13. Başkan Kılınç: “Belediye Başkanlığı..
    14. Çözüm masası büyük ilgi görüyor
    15. Çin'de otobüs devrildi: 7 ölü, 11 yaralı
    16. Uygur, Karadeniz ve Hazar Ülkeleri..
    17. Uluslararası Eskişehir Odunpazarı..
    18. İstanbul sözleşmesi nedir? İstanbul..
    19. Hakkari’de şehit inşaat işçileri anıldı
    20. AVM’lerden hırsızlık yapan şahıs..
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    Gül cephesinden Davutoğlu’na tepki: Büyük bir Hata!
    Gül cephesinden Davutoğlu’na tepki: Büyük bir Hata!
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”