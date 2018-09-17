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Kars'da kayıp Sedanur aranıyor

Kars'a bağlı Kağızman ilçesi Paslı köyünde kaybolan Sedanur Güzel'in için arama çalışmaları devam ediyor.

17 Eylül 2018 Pazartesi 08:30
Kars'da kayıp Sedanur aranıyor

Kars Kağızman ilçe merkezine 21 kilometre mesafe uzaklıkta, Kars şehir merkezine ise yaklaşık 37 kilometre mesafede olan Paslı köyünde, öğlen saatlerinde yabani meyve toplamaya çıkan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'den haber alamayan ailesi, köylülerle kırsalda arama çalışması yaptı. Uzun süren çalışma sonuç vermeyince jandarma ekiplerine haber verildi.

Köye gelen jandarma ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, arazide arama çalışması başlattı.

Sedanur’dan henüz hiçbir haber alınamazken bulunması için köy halkıda seferber oldu.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 08:30
  1. Kars
  2. Kağızman ilçesi
  3. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
  4. kayıp sedanur

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