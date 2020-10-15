  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Karsan'dan, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihalesine katılım hakkında" açıklama
Ekonomi

Karsan'dan, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihalesine katılım hakkında" açıklama

Yeniakit Publisher
2020-10-15 14:41:34 -
Karsan'dan, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihalesine katılım hakkında" açıklama

İSTANBUL (AA) - Karsan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın bugün açtığı 3 bölümden oluşan ihalenin 2 bölümüne katılmaya karar verdiğini duyurdu.

Karsan tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın bugün açmış olduğu, 3 bölümden oluşan ihalenin 2 bölümüne katılmaya karar vermiş olup, bu çerçevede 70 adet solo (en az 12 metre) ve 30 adet körüklü (en az 18 metre) CNG yakıtlı Otobüs ihalesi ile 2 adet dizel yakıtlı uzun yol otobüsü (7,7 – 10 metre) ihalesine teklif vermek suretiyle katılım sağlamıştır. CNG yakıtlı otobüslerin 5 yıl ve dizel yakıtlı otobüslerin ise 2 yıl süre ile garanti ve bakım onarım işlemlerinin de üstlenildiği söz konusu ihaleye en iyi ikinci teklif şirketimiz tarafından verilmiştir"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bomba açıklama! Rusya’nın asıl amacını böyle duyurdu
Siyaset

Bomba açıklama! Rusya’nın asıl amacını böyle duyurdu

Rusya uzmanı Azerbaycanlı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, Ermenistan ve Azerbaycan arasında yıllardır çözülemeyen Karabağ meselesinde Türkiye’yi d..
Sisi'den Türkiye talimatı!
Dünya

Sisi'den Türkiye talimatı!

Mısır'da darbeci Sisi'nin bölgede yayın yapan medya kuruluşlarına Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan karşıtı haberler yapmama talimatı verdiği ..
Yiyin birbirinizi! Fatih Portakal'a böyle tepki gösterdi
Medya

Yiyin birbirinizi! Fatih Portakal'a böyle tepki gösterdi

Sözde gazeteci Zafer Arapkirli, FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'a sert tepki gösterdi.

Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay