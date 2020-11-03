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Aktüel Karsan'dan 6,3 milyon TL net kar
Aktüel

Karsan'dan 6,3 milyon TL net kar

Yeniakit Publisher
2020-11-03 18:55:01 -
Karsan'dan 6,3 milyon TL net kar

İSTANBUL (AA) - Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret AŞ, bu yılın 9 ayında 6,3 milyon TL konsolide net kar açıkladı.

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada şirket, 2020 yılının 9 ayında 6 milyon 296 bin TL konsolide net kar açıkladı.

Şirket, geçen yılın aynı döneminde 20 milyon 418 bin TL konsolide net kar elde etmişti.

Geçen yılın 3. çeyreğinde 12 milyon 95 bin TL konsolide net kar elde eden Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret AŞ, bu yılın aynı döneminde 10 milyon 320 bin TL konsolide net kar açıkladı.


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