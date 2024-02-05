Karsan Otonom e-ATAK ile sürücüsüz ulaşımda bir engeli daha aştı

2022 yılından bu yana Norveç’in Stavanger şehrinde sürücüsüz olarak toplu taşıma hizmeti veren Otonom e-ATAK, genişletilen rotasıyla artık tünel geçişi de yapabilir hale geldi. Çevresini sensörlerle algılayan sürücüsüz araçlar için tüneller, kısıtlı iletişim anlamına geliyor. ADASTEC iş birliği ile geliştirilen Karsan Otonom e-ATAK, tünellerden sürücüsüz şekilde rotayı optimize ederek kendi kendine geçebilme yeteneğine sahip olmasıyla öne çıkıyor. Otonom e-ATAK’ın, Avrupa’da tünelden geçebilen ilk ve tek sürücüsüz toplu taşıma aracı olduğunu vurgulayan Karsan CEO’su Okan Baş, “Otonom e-ATAK’ın yüksek haritalama teknolojisi ile önemli bir kilometre taşına imzamızı attık. Stanvager’daki mevcut rotamızı trafik ışıkları, kavşaklar ve bir de tünelle genişlettik. Tüneller kısıtlı sinyal ve aydınlatma sebebiyle otonom araçlar için çok zorlu bir sınav. Bu sınavı Otonom e-ATAK ile kusursuz şekilde verdik. Bu da Karsan Otonom e-ATAK’ı, Avrupa’da tünelden geçen ilk ve tek otonom toplu taşıma aracı yaptı. Bu önemli başarıyla hem Türk otomotiv sektöründe yine bir kilometre taşına imzamızı atarken aynı zamanda şirketimizin otonom ulaşım alanındaki öncü ve lider konumunu bir kez daha ortaya koymuş olduk” dedi.