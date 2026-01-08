Karsan AI, Las Vegas’taki CES 2026’da dünyaya tanıtıldı!

Yeni nesil toplu ulaşımda teknoloji odaklı çözümleriyle dikkat çeken Karsan, dünyanın en prestijli teknoloji fuarlarından CES 2026’ya güçlü bir çıkış yaptı. Yeni nesil otonom modellerinin sahada kanıtlanmış deneyimleri ile katılımcıların karşısına çıkan marka, Karsan AI (Autonomous Intelligence) vizyonunu dünyaya tanıttı. Karsan AI’yi Karsan Otonom Zekâsı olarak tanımladıklarını söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Karsan AI, algılayan, anlık karar veren ve sürekli öğrenen bir mobilite zekâsı olarak konumlanıyor. Gelecek yalnızca elektrikli değil, aynı zamanda akıllı. Bu yaklaşım, Karsan’ın yalnızca sıfır emisyonlu araçlar üretmekle yetinmeyip, otonom ve akıllı ulaşım çözümleriyle şehirlerin geleceğini tasarlama vizyonunu ortaya koyuyor. Karsan’ın otonom başarısının sırrı güçlü iş birlikleri ve uçtan uca çözüm yaklaşımında yatıyor. CES 2026’da Karsan AI yaklaşımımızı ve mobilitenin yeni çağını temsil eden vizyonumuzu paylaşmayı tercih ettik. Burada biz, Karsan AI felsefemizi insanlara anlatırken, CES’teki alanımızı adeta bir vitrin gibi kullanarak, yeni çağın mobilite kavramını CES Fuarı ziyaretçi profiline göre yansıtmak istedik” dedi.

“Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” olma vizyonuyla dünyada toplu taşımanın dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, yeni nesil ürünleriyle global arenanın en büyük fuar ve tanıtım organizasyonlarında yer alarak sektörün ve tüketicinin nabzını tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda dünyanın alanında en büyük fuarları arasında yer alan Consumer Electronics Show (Tüketici Elektroniği Fuarı - CES) 2026’ya katılan Karsan, teknoloji dünyasının en son yeniliklerini ve trendlerini sergilemek için bir platform sağlayan fuarda, Karsan AI (Autonomous Intelligence) vizyonunu dünyaya tanıttı.

Elektrikli mobiliteden akıllı mobiliteye!

Karsan, ilk kez 1967 yılında düzenlenen ve her yıl ocak ayında ABD’nin Las Vegas’taki Nevada eyaletinde Consumer Electronics Association tarafından düzenlenen CES 2026’ya, global ölçekte mobilitenin geleceğini şekillendiren bir teknoloji markası olarak katılım sağladı. Karsan için otonom vizyonunu, sahada kanıtlanmış teknolojik yetkinliğini ve küresel mobilite yaklaşımını dünyaya aktardığı stratejik bir platform olan fuar, yenilikçi Karsan AI (Autonomous Intelligence) vizyonunun dünya tanıtımına da ev sahipliği yaptı. KARSAN AI, Karsan’ın “Electric Evolution” yolculuğunda geldiği noktayı bir adım ileri taşıyarak, akıllı mobilite çağını temsil eden bütünsel bir yaklaşımı ifade ediyor. Karsan AI’nin şirketin Electric Evolution yolculuğunun bir sonraki adımı temsil ettiğini söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Biz buna Karsan Autonomous Intelligence (Karsan Otonom Zekası) diyoruz. Karsan AI, algılayan, anlık karar veren ve sürekli öğrenen bir mobilite zekâsı olarak konumlanıyor. Gelecek yalnızca elektrikli değil, aynı zamanda akıllı. Bu yaklaşım, Karsan’ın yalnızca sıfır emisyonlu araçlar üretmekle yetinmeyip, otonom ve akıllı ulaşım çözümleriyle şehirlerin geleceğini tasarlama vizyonunu ortaya koyuyor. Karsan’ın otonom başarısının sırrı güçlü iş birlikleri ve uçtan uca çözüm yaklaşımında yatıyor. Karsan, teknoloji partneri ADASTEC ile beraber yalnızca otonom bir araç sunmuyor; üretim hattından aracın açık trafikte operasyona girmesine kadar uzanan, regülasyonlarla uyumlu, güvenilir ve sürdürülebilir uçtan uca bir otonom mobilite ekosistemi sağlıyor. Bu nedenle Karsan’ı seçen şehirler, sadece bir ürün değil, güvenilir ve uçtan uca tam hizmet çözümü alıyor” dedi.

Karsan’ın global marka yolculuğunda teknolojik bir hareket!

Karsan’ın, CES 2026’da, otonom alandaki gerçek saha deneyimlerini, teknolojik birikimini ve vizyonunu küresel teknoloji ekosistemine aktardığını vurgulayan Okan Baş, şöyle devam etti: “Bu yaklaşım, fuara katılımımızı bir fuar aktivitesinin ötesine taşıyor, global marka olma yolunda güçlü ve stratejik bir teknoloji hamlesine dönüştürüyor. CES 2026 ile, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere, KARSAN AI ile mobiliteye yaklaşım felsefesimizi aktarmış olduk. Böylece fuar alanımızı, markamızın yeteneklerini teknoloji dünyasının kalbinde konumlanan küresel bir vitrine dönüştürdük. Zaten Karsan markalı elektrikli ve otonom araçlarımız, ABD, Kanada gibi Kuzey Amerika pazarlarından, Japonya’ya ve elbette Avrupa’nın birçok ülkesinde zaten hayatın içinde, yaşamın merkezinde yer alıyor. Karsan markalı araçlarla ilgili, dünyanın pek çok ülkesinde insanların olumlu deneyimleri var.

Markamızı ve ürünlerimizi biliyorlar. CES’te ise, Karsan AI yaklaşımımızı ve mobilitenin yeni çağını temsil eden vizyonumuzu paylaşmayı tercih ettik. Burada biz, Karsan AI felsefemizi insanlara anlatırken, CES’teki alanımızı adeta bir vitrin gibi kullanarak, yeni çağın mobilite kavramını CES Fuarı ziyaretçi profiline göre yansıtmak istedik.” CES katılımını, Karsan’ın global marka yolculuğunda stratejik bir teknoloji hamlesi olarak gördüklerini ifade eden Okan Baş, “Bu yaklaşım sayesinde, Karsan markasını yakından tanıyan paydaşlarımız için güçlü bir buluşma noktası yaratırken; markamızı henüz yeterince tanımayan ziyaretçilerle de, vizyon ve teknoloji üzerinden daha kalıcı bir bağ kurmayı hedefliyoruz. Karsan AI ile ortaya koyduğumuz bu yaklaşımı, CES kapsamında düzenlenen önemli bir panelde de detaylı biçimde aktararak, otonom toplu ulaşımın geleceğine dair perspektifimizi ve bu alandaki saha tecrübemizi teknoloji meraklıları ile paylaşıyoruz” diye konuştu.

Gerçek saha deneyimiyle şekillenen otonom liderliği!

Otonom mobiliteye olan ilginin son yıllarda belirgin şekilde hızlandığını belirten Karsan CEO’su Okan Baş, şunları söyledi: “Otonom toplu ulaşım artık bir hayal değil. Bugün Karsan’ın Seviye 4 Autonomous e-ATAK modeli gerçek hayatta, gerçek yolcularla, gerçek trafik koşullarında çalışan bir çözüm. 2021–2024 arasındaki ilk üç yıllık dönemde Avrupa ve ABD’de toplam 7 otonom projeyi hayata geçirdik. Michigan’da açık trafikte ilk yolcularımızı taşıdık; Norveç’in Stavanger kentinde ise tünellerden geçen, zorlu hava koşullarında çalışan ve biletli yolcu taşıyan dünyanın ilk otonom otobüsüne imza attık ve aracımız halen burada biletli yolcu taşıyor. 2025 yılına geldiğimizde ise otonom toplu taşımaya olan ilginin ne kadar hızlandığını çok net görüyoruz. Sadece 2025 yılı içinde, 7 farklı Avrupa ülkesinde 9 yeni otonom projeye imza attık; bunların 5’ini aktif olarak hayata geçirdik. Rotterdam’da Avrupa’nın ilk otonom havalimanı shuttle’ını devreye aldık; İsviçre ve İsveç’te bu ülkelerin açık trafikte yolcu taşıyan ilk otonom otobüslerini hizmete sunduk. Hannover’de ise KBA onayıyla kamuya açık yollarda test sürüşü gerçekleştiren ilk otonom otobüs olduk. Bu ivmeyle, yakında 12 ülkede toplam 16 projeye ulaşacağız. Bugün otonom teknolojide hedefimiz; regülasyonlarla uyumlu şekilde, güvenlik sürücüsünün tamamen ortadan kalktığı gerçek sürücüsüz toplu taşıma sistemlerini hayata geçirmek. Bu doğrultuda Avrupa’da dört yıldır Autonomous e-ATAK modelimizle, şehir içi toplu ulaşımda tam boy otonom çözümler sunarken, Kuzey Amerika’da ise yeni modelimiz Autonomous e-JEST ile daha kompakt ve on-demand service (talep bazlı hizmet) dediğimiz esnek otonom mobilite ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefliyoruz.” Karsan’ın otonom alandaki bu büyümesine işaret eden Okan Baş, “Otonom teknoloji bizim için kısa vadeli bir deneme alanı değil, uzun soluklu bir yolculuk. Bugün 160 bin kilometrenin üzerinde otonom sürüş deneyimine, 60 binden fazla taşınan yolcuya ve yüzde 99,5’lik bir başarı oranına sahibiz. Bu da bize, otonom toplu taşımanın sahada çalıştığını ve ölçeklenebilir olduğunu net biçimde gösteriyor.” dedi.

Autonomous e-JEST: Ailenin yeni üyesi!

Autonomous e-JEST’i Karsan AI yolculuğunun önemli bir adımı olarak değerlendiren Okan Baş, şöyle devam etti: “Autonomous e-ATAK ile elde ettiğimiz dört yıllık saha tecrübesini, yedi yıldır şehir içi toplu ulaşımda global bir referans haline gelen e-JEST ile birleştirdik. Autonomous e-JEST’i Ekim ayında Busworld’de, Kasım ayında ise Kuzey Amerika’da tanıttık. Bugün Autonomous e-JEST, Karsan AI ailesinin en yeni ve en güçlü üyelerinden biri olarak sahneye çıkıyor. Kuzey Amerika’dan aldığımız ilk 10 adetlik sipariş de bu yaklaşımın pazarda karşılık bulduğunu gösteriyor. Avrupa’da daha büyük ölçekli otonom ihtiyaçlar için Autonomous e-ATAK, Kuzey Amerika’da ise daha kompakt ve esnek çözümler için Autonomous e-JEST ile ilerliyoruz. Avrupa’da kanıtladığımız bu başarıyı, ABD pazarında da aynı disiplin ve uzun vadeli bakış açısıyla ölçekliyoruz.”

Avrupa’da elektrikli ve otonom toplu ulaşımda elde ettiği başarıyı, kanıtlanmış bir stratejiyle Kuzey Amerika’ya taşımayı hedefleyen Karsan, CES 2026’yı bu yolculuğun en kritik kilometre taşlarından biri olarak konumlandırıyor. FMVSS ve Altoona testlerini başarıyla tamamlayan, ABD pazarına yaklaşık beş yıllık bir hazırlık süreciyle giren Karsan, bugün Kuzey Amerika’da 200’e yakın elektrikli aracıyla aktif operasyon yürütüyor. Autonomous e-JEST’e yönelik ilk siparişler ise, mikro transit ve on-demand mobilite alanında Karsan çözümlerinin pazarda karşılık bulduğunu ortaya koyuyor.

Sürücüsüz toplu taşıma artık bugünün gündemi!

Otonom toplu taşımadaki nihai hedefe de değinen Okan Baş, “Dünya genelinde sürücü bulma zorlukları ve artan operasyonel maliyetler, şehirleri otonom çözümlere yönlendiriyor. Biz de Karsan olarak bu dönüşümü regülasyonlarla uyumlu, güvenli ve sürdürülebilir şekilde yönetiyoruz. Hedefimiz, regülasyonların gelişimine paralel olarak, güvenlik sürücüsünün tamamen ortadan kalktığı gerçek sürücüsüz toplu taşıma sistemlerini hayata geçirmek. Karsan AI vizyonu tam olarak bu geleceği temsil ediyor.

Karsan olarak CES 2026’da bir kez daha net bir mesaj verdik: Geleceğin mobilitesi yalnızca elektrikli değil; aynı zamanda akıllı, otonom ve insan hayatına gerçek değer katan bir yapı olacak. Ve Karsan, bu gelecekte bir adım önde olmaya devam edecek” diye konuştu.