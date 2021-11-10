Tüm yurtta etkisi sürdüren pastırma sıcakları yerini serin havaya bıraktı. Pek çok ilde sıcaklık 10 derece kadar düştü. Bazı illerde ise kar yağışı görüldü.

Kars yarın okullar var mı? Kars 11 Kasım kar tatili var mı?

Kars'ta öğleden sonra yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı meydana geldi. Kars-Iğdır kara yolundaki 2286 rakımlı Hanlar Geçidi mevkisi beyaza büründü.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hal böyle olunca kentte yaşayan öğrenciler okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Şu ana kadar konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Okulların tatil olup olmayacağına yönelik bir açıklama olursa haberlerimizde yer vereceğiz.