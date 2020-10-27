  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kars ve Ardahan'da sıcaklık gece sıfırın altında 3 dereceye düştü
Aktüel

Kars ve Ardahan'da sıcaklık gece sıfırın altında 3 dereceye düştü

Yeniakit Publisher
2020-10-27 09:39:06 -
Kars ve Ardahan'da sıcaklık gece sıfırın altında 3 dereceye düştü

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece ile Kars ve Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 3 dereceyle Kars ve Ardahan'da kaydedildi.

Gece diğer il merkezlerindeki en düşük hava sıcaklığı ise Ağrı'da sıfırın altında 1, Erzurum'da 1, Iğdır ve Erzincan'da 5, Tunceli'de 6 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların da Tunceli'de 26, Iğdır ve Erzincan'da 23, Ağrı ve Kars'ta 20, Erzurum'da 19 ve Ardahan'da 18 derece olması bekleniyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın boykot çağrısına iş dünyasından ilk tepki
Ekonomi

Erdoğan'ın boykot çağrısına iş dünyasından ilk tepki

Fransa'da Peygamberimize yönelik çirkin saldırı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısına TESK'ten destek ge..
Erdoğan'ın 'boykot' çağrısı sonrası Fransa'dan dikkat çeken hamle!
Gündem

Erdoğan'ın 'boykot' çağrısı sonrası Fransa'dan dikkat çeken hamle!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef gösteren skandal açıklamaları Türkiye başta olmak üzere İslam ülkeleri..
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak? CHP'den açıklama
Gündem

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak? CHP'den açıklama

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Millet İttifakı’nın adayının eski AYM Başkanı Haşim Kılıç olacağını iddia etmişti. CHP’den bu iddiaya cevap gel..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay