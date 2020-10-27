Kars ve Ardahan'da sıcaklık gece sıfırın altında 3 dereceye düştü

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece ile Kars ve Ardahan'da ölçüldü.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.



Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 3 dereceyle Kars ve Ardahan'da kaydedildi.



Gece diğer il merkezlerindeki en düşük hava sıcaklığı ise Ağrı'da sıfırın altında 1, Erzurum'da 1, Iğdır ve Erzincan'da 5, Tunceli'de 6 derece ölçüldü.



Gün içinde en yüksek sıcaklıkların da Tunceli'de 26, Iğdır ve Erzincan'da 23, Ağrı ve Kars'ta 20, Erzurum'da 19 ve Ardahan'da 18 derece olması bekleniyor.



