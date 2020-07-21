  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-07-21 10:54:52 -
Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerin ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bölgede, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor.

Bölgedeki illerden Kars'ın kuzey kesimleri ile Ardahan'da öğleden sonra sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 12, Ağrı'da 13, Erzurum ve Ardahan'da 14, Tunceli'de 19, Erzincan'da 20 ve Iğdır'da 24 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır ve Tunceli'de 40, Ağrı'da 36, Erzurum ve Erzincan'da 33, Kars'da 31, Ardahan'da 26 derece olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı