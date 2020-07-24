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Aktüel

Kars ve Ardahan'da dolu etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-24 19:26:04 -
Kars ve Ardahan'da dolu etkili oldu

KARS (AA) - Kars ve Ardahan'da, sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kars'ta etkili olan şiddetli sağanak ve doluya vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Aniden bastıran dolu nedeniyle bazı sürücüler araçların üzerini battaniyelerle kapattı.

Sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Ardahan'da da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar öğleden sonra yerini dolu ve sağanağa bıraktı.

Aniden bastıran sağanak nedeniyle sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kongre ve Kazım Karabekir caddelerinde biriken su nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

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