Kars Valisi'ne itibar suikasti! Yalanları ortaya çıktı

Kobani eylemleri soruşturması çerçevesinde tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, İçişleri Bakanlığının onayıyla görevinden uzaklaştırıldı. Kars Valisi Türker Öksüz, Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Bunun üzerine itibar suikastine girişen malum siyasiler ve malum medya, Kars Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün kıldığı Cuma namazını "Türker Öksüz, Kars Belediyesi önünde namaz kıldı. Kars'ta cami mi kalmadı? Sanki namaz kılacak camii yok!" şeklinde ifadelerle hedef aldı. Söylenilen yalan ise belgeleler ile ortaya çıktı.

Camii ile belediye arası 25 adım

Sabah gazetesinin haberine göre; Vali Türker Öksüz'ün Cuma namazını kıldığı yerin Merkez Camii'ne uzaklığının 25 adım olduğu belirlendi.

Fotoğraf ve videolarda; Öksüz'ün namaz kıldığı Kars Belediyesi'nin önü ile Merkez Camii arasındaki mesafenin 25 adım olduğu açıkça görülüyor.

Cuma namazını vatandaşlarla beraber kıldı

Öksüz, 2 Ekim 2020'de Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Vali Öksüz; Kars Belediyesi'nde iken ezan okunması üzerine dışarı çıkmış, Merkez Camii ve avluda yer bulunmadığı için Cuma namazını vatandaşlarla beraber kılmıştı. Öksüz'ün Cuma namazını kıldığı Merkez Camii, Kars Belediyesi'nin hemen bitişiğinde bulunuyor.

CHP, İP ve Deva Partisinden itibar suikasti

CHP, İP ve Deva Partisi'ne mensup isimler; Vali Öksüz'ün Kars Belediyesi önünde namaz kıldığını ve gösteriş yaptığını ileri sürmüştü.

İP Meclis Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan; Vali Öksüz'ü hedef alarak "Kars'ta cami mi kalmadı? Bırakın bu artistlikleri yahu" iddiasında bulunmuştu.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ise; "Vali Öksüz'ün namaz kılıp basına poz verdiğini ileri sürmüş, Deva Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Ahmet Faruk Ünsal da; "Kars Valisi, belediye binasının önünde seccade serip namaz kılıyor!" iddiasında bulunmuştu.

CHP Eski Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, "Kars belediyesine atanan kayyumun ilk icraatı 'namaz show' olmuş. O makam gasbedilmiştir.. Hiçbir dua, gasbı aklayamaz..." iddiasında bulunurken, Cumhuriyet, Sözcü, Birgün, Evrensel, Oda TV, Halk Tv, Tele 1 de Vali Öksüz'ün belediye önünde cuma namazı kıldığını öne sürmüştü.

Suç duyurusu yapacak

Öte yandan Vali Öksüz'ün; kendisine iftirada bulunan siyasiler, gazeteciler ve internet siteleri hakkında suç duyurusu yapacağı bildirildi.