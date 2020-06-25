Kars TOKİ 2020 kuraları çekildi mi? | 2020 TOKİ Kars Merkez sonuçları
Kars TOKİ kuraları çekildi mi? TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 15 Ocak’ta tamamlandı. 81 il için 100 bin konut yapılacak olmasına rağmen bir milyonu aşkın başvuru yapıldı. Kuralar ise il il belirlenen takvime göre çekiliyor. Kars TOKİ başvurusunda bulunanlar “TOKİ Kars kuraları ne zaman çekilecek?” , “TOKİ kuraları sorgula” , “Kars TOKİ sonuçları ne zaman açıklanır?” konularını araştırıyor.
Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için TOKİ aralık ayında yeni bir proje başlatıldığını duyurdu. 100 Bin Sosyal konut için başvurular 16 Aralık 2019 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alındı. Başvuruların ardından gözler kura çekimlerine çevrildi. Kars TOKİ kuralarına başvuru yapanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, detaylar.
Kars TOKİ 2020 kuraları çekildi mi? | 2020 TOKİ Kars Merkez sonuçları
Kars Merkez Toki başvurusunda bulunanlar kuraların ne zaman çekileceğini merak ediyor. Kars Merkez TOKİ kuraları 25 Haziran Perşembe günü saat 15.00'te çekilmeye başlayacak.
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