Kars TOKİ 2020 kuraları çekildi mi? | 2020 TOKİ Kars Merkez sonuçları

Kars TOKİ kuraları çekildi mi? TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 15 Ocak’ta tamamlandı. 81 il için 100 bin konut yapılacak olmasına rağmen bir milyonu aşkın başvuru yapıldı. Kuralar ise il il belirlenen takvime göre çekiliyor. Kars TOKİ başvurusunda bulunanlar “TOKİ Kars kuraları ne zaman çekilecek?” , “TOKİ kuraları sorgula” , “Kars TOKİ sonuçları ne zaman açıklanır?” konularını araştırıyor.