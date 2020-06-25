  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Kars TOKİ 2020 kuraları çekildi mi? | 2020 TOKİ Kars Merkez sonuçları

Kars TOKİ kuraları çekildi mi? TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 15 Ocak’ta tamamlandı. 81 il için 100 bin konut yapılacak olmasına rağmen bir milyonu aşkın başvuru yapıldı. Kuralar ise il il belirlenen takvime göre çekiliyor. Kars TOKİ başvurusunda bulunanlar “TOKİ Kars kuraları ne zaman çekilecek?” , “TOKİ kuraları sorgula” , “Kars TOKİ sonuçları ne zaman açıklanır?” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 11:49:00 -
Kars TOKİ 2020 kuraları çekildi mi? | 2020 TOKİ Kars Merkez sonuçları

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için TOKİ aralık ayında yeni bir proje başlatıldığını duyurdu. 100 Bin Sosyal konut için başvurular 16 Aralık 2019 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alındı. Başvuruların ardından gözler kura çekimlerine çevrildi. Kars TOKİ kuralarına başvuru yapanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, detaylar.

Kars TOKİ 2020 kuraları çekildi mi? | 2020 TOKİ Kars Merkez sonuçları

Kars Merkez Toki başvurusunda bulunanlar kuraların ne zaman çekileceğini merak ediyor. Kars Merkez TOKİ kuraları 25 Haziran Perşembe günü saat 15.00'te çekilmeye başlayacak.

KARS TOKİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ kura çekimi canlı izle | TOKİ kuraları nasıl izlenir?
TOKİ kura çekimi canlı izle | TOKİ kuraları nasıl izlenir?

Ekonomi

TOKİ kura çekimi canlı izle | TOKİ kuraları nasıl izlenir?

TOKİ para iadeleri ne zaman verilir? | TOKİ kurada ismi çıkmayan parasını ne zaman alır?
TOKİ para iadeleri ne zaman verilir? | TOKİ kurada ismi çıkmayan parasını ne zaman alır?

Ekonomi

TOKİ para iadeleri ne zaman verilir? | TOKİ kurada ismi çıkmayan parasını ne zaman alır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı