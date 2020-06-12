  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kars İl Özel İdaresi 2020 inşaat sezonuna hızlı başladı

Kars İl Özel İdaresi 2020 inşaat sezonuna hızlı başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 11:31:45 -
Kars İl Özel İdaresi 2020 inşaat sezonuna hızlı başladı

Kars İl Özel İdaresi 2020 inşaat sezonuna hızlı başladı. Kent genelinde birçok nokta, yol, menfez, içme suyu, asfalt, köy içi yol yapımı ve sondaj çalışması yürütülüyor.


Kars İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü ekipleri, 2020 programı doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Özel İdaresi’nce Kağızman, Arpaçay, Susuz, Digor, Selim, Sarıkamış, Akyaka ve merkez köylerde bir çok noktada yol, menfez, içme suyu deposu, içme suyu hattı, köy içi yollarında yol çalışmaları yürütüyor.


İl Özel İdaresi ekipleri, bir taraftan yol, yaparken diğer taraftan köylülerin su ihtiyacının karşılanması için sondaj vuruyor. İçme suyu şebekesi zarar gören köylerin şebekesi değiştiriliyor. Su depoları yapıyor. Ekipler köy içlerinde parke taş yol yaparken, grup köyler sıcak asfalta kavuştu.


Kars İl Özel İdaresi ekiplerince bazı köylerde ise yol genişletme, yama ve asfalt çalışmaları da yapılıyor. Kars’ın tamamında çalışmalarını yoğun bir şekilde yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, kışa kadar yapılan işlerinin çoğunluğunu tamamlamayı planlıyor. Kars İl Özel İdaresi ekipleri programda aksama yaşanmaması için hafta sonları dahil olmak üzere mesai mevhumu tanımadan çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı