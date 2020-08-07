  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kars Harakani Devlet Hastanesinde beyin anevrizmasına ilk ameliyat

Yeniakit Publisher
2020-08-07 15:29:54 -
Kars Harakani Devlet Hastanesinde beyin anevrizmasına ilk ameliyat

KARS (AA) - Kars'ta şiddetli baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran ve beyin damarında anevrizma (baloncuk) olduğu tespit edilen Muhammet Berke Koç, Kars Harakani Devlet Hastanesinde ilk kez yapılan operasyon ile sağlığına kavuştu.

Koç'un ameliyatını yapan beyin cerrahisi uzmanı Fatih Yoldaş, gazetecilere, Kars'ta ilk kez anevrizma ameliyatı gerçekleştirildiğini söyledi.

Hastanın sol şakak kısmında yağ bezesine benzer bir şişkinlikten şikayet ettiğini aktaran Yoldaş, çekilen tomografide şişkinliğin sebebinin, "damar baloncuğu" denilen "anevrizma" adı verilen problem olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Yoldaş, "Başarılı süren ameliyat sonrası hastamızın başında oluşan damar baloncuğunu tamamen ortadan kaldırılarak sağlığına kavuşturmuş olduk." dedi.

Koç'taki problemin Türkiye'de nadir görüldüğünü aktaran Yoldaş, "Anevrizma dediğimiz bu damar problemi, vücudun birçok yerinde damarlarda ortaya çıkabilen bir durum. Beyin cerrahisi alanında ise bu duruma daha çok beyin içerisinde rastlıyoruz. Ancak beynin dışında rastlanan vakalar çok nadirdir. Bizler Harakani Devlet Hastanesi beyin cerrahisi ekibi olarak bu hastamızın ameliyatını üstlendik ve sağlıklı bir şekilde hastamızı taburcu edeceğiz. Bu ameliyatımız Kars ilimizde ilk defa yapılmış oldu." diye konuştu.

Ameliyatla sağlığına kavuşan Koç ise "Şu an sağlık durumum iyi. Ameliyat olmaktan korkuyordum ancak ameliyat sonrası korkacak bir şey olmadığını gördüm. Şu an kafamdaki şişliğin gitmesi beni çok mutlu etti, doktoruma çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul Valisi duyurdu: Yasaklandı
Gündem

İstanbul Valisi duyurdu: Yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte asker uğurlamalarının yapılmayacağını duyurdu.
Türkiye genelinde kaç kişi karantina altında? Bakanlık açıkladı!
Gündem

Türkiye genelinde kaç kişi karantina altında? Bakanlık açıkladı!

Türkiye genelinde kaç kişi karantina altında? İçişleri Bakanlığı Kovid-19 kapsamında karantinaya alınan kişi sayısını ve detaylarını paylaşt..
İşgal edilen toprakları için Türkiye'den yardım istediler
Gündem

İşgal edilen toprakları için Türkiye'den yardım istediler

Şanlıurfa'da bir araya gelerek açıklama yapan Suriyeli aşiret liderleri ve STK temsilcileri, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki topraklarını..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı