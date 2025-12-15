Kars eksi 15’i gördü: Kars Çayı 1 günde buz kesti

Kars Çayı’nın yüzeyi, dondurucu soğuklar nedeniyle sadece bir gün içerisinde tamamen buzla kaplandı. Çayın donmuş görüntüsü, bölgenin ne denli çetin bir kış yaşadığını gözler önüne seriyor.

"Kars Çayı bir günde buz tuttu"

Sabah erken saatlerde işe gidenler ve vatandaşlar, soğuktan korunmak için kalın giysilere sarılarak kendilerini korumaya çalıştı.

Kars Çayı’nın donduğunu ifade eden Poyraz Durna, "Kars sabah saatlerinde eksi 15 dereceyi gördü ve merkezden geçen Kars Çayımız dondu. Yani her sene donduğu gibi bu sene de dondu. Vallahi çok soğuk, beresiz, şapkasız dışarı çıkılmıyor" dedi.

Öte yandan, Sibirya soğuklarının etkili olduğu kentte, soğuktan Kars Çayı donarken, araçların da camları buz tuttu, vatandaşlar dakikalarca araçlarının camının buzunu temizlemek zorunda kaldı. Kars’ta soğuk hava etkisini önümüzdeki günlerde de sürdürecek.