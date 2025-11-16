  • İSTANBUL
Kars da beyaza büründü
Yerel

Kars da beyaza büründü

Seyfullah Maden
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Kars da beyaza büründü

Kars’ta bir süredir devam eden soğuk hava, yüksek rakımlarda kendini kar yağışıyla gösterdi. İlçelerin üst kesimlerine düşen kar, kısa sürede örtü oluşturdu ve bölge tamamen beyaza büründü.

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Bozyiğit köyü sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüye bürürken, hava sıcaklığı ise sıfırın altında 4 dereceye düştü. Bozyiğit köyünde etkili olan kar yağışı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Öte yandan Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nden Kars için kar yağışı uyarısı geldi. Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; Kars’ta havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Kars’ta hava sıcaklığı da hissedilir derece düştü. Kentte gece eksi 4, sabah ise hava sıcaklığı 3 derece olarak ölçüldü.

