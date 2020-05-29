  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kars Belediyesi camileri dezenfekte etti

Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Cuma namazı ile kademeli biçimde hizmet vermeye başlayacak şehir merkezindeki 10 camiyi ve ek hizmet alanlarını dezenfekte etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 13:37:07 -
Kars Belediyesi camileri dezenfekte etti

Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Cuma namazı ile kademeli biçimde hizmet vermeye başlayacak şehir merkezindeki 10 camiyi ve ek hizmet alanlarını dezenfekte etti.


Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mart ayı içinde alınan Covid-19 tedbirleri kapsamında ibadete ara veren ve bugün Cuma Namazı ile birlikte kapılarını açan camilerde dezenfekte çalışması yaptı. İki ayrı ekibin yürüttüğü çalışmalar sonrasında camiler hizmete hazır hale getirildi.


Bugün kılınan namaz sonrasında da camilerde yaşanabilecek yoğunluğu da dikkate alan Kars Belediyesi, önümüzdeki günlerde de dezenfekte çalışmalarını camilerde de ayrıca yoğunlaştırarak, haftalık dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürecek.


Virüs vakalarını engellemek adına sahada çalışmalarını da ayrıca sürdüren ekipler, talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarını da dezenfekte etmeye devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı