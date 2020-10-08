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Aktüel Kars belediye başkan yardımcıları Alaca ve Çağrıtekinci adliyeye sevk edildi
Aktüel

Kars belediye başkan yardımcıları Alaca ve Çağrıtekinci adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-08 10:35:58 -
Kars belediye başkan yardımcıları Alaca ve Çağrıtekinci adliyeye sevk edildi

KARS (AA) - Kars'ta, terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li belediye başkan yardımcıları Şevin Alaca ve Muazzez Çağrıtekinci ile HDP İl Başkanı Cengiz Anlı'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde 1 Ekim'de Kars merkezli Ankara ve Ağrı'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Alaca, Çağrıtekinci ve Anlı'nın yanı sıra eski Digor Belediye Başkan Yardımcısı Ş.E, eski Digor İl Encümen üyesi M.Y'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

Harakani Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli, buradan adliyeye götürüldü.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında Alaca, Çağrıtekinci ve Anlı'nın yanı sıra HDP Belediye Meclis Üyeleri ile HDP İl Genel Meclis Üyelerinin de aralarında bulunduğu 21 şüpheli, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınmıştı.

Bu kişilerden daha önce 16'sı adliyeye sevk edilmiş, 12’si tutuklanmıştı.

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