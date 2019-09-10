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Kars 36 Spor kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Rize Pazar Spor’a penaltı atışları sonucunda 4-3 yenilerek kupaya veda etti.

10 Eylül 2019 Salı 16:46
Kars 36 Spor kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Rize Pazar Spor’a penaltı atışları sonucunda 4-3 yenilerek kupaya veda etti.


Kars 36 Spor Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda Ziraat Türkiye Kupası 2 Eleme Turu’nda 3. Lig’in güçlü takımlarından Pazar Spor’u konuk etti. Konuk takımın vuruşuyla başlayan karşılaşmanın ilk yarısında takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.


Karşılaşmanın ikinci yarısı Kars 36 Spor’un vuruşuyla başladı. Yeşil Beyazlı ekip karşılaşmanın ikinci yarısında rakibine göre üstün oynayan taraftı. Sık sık Pazar kalesini yoklayan yeşil beyazlı futbolcular buldukları pozisyonları gole çeviremeyince karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona erdi.Karşılaşmanın uzatma dakikaların da gol olmayınca karşılaşma penaltı atışlarına gitti.


Penaltı atışlarında rakibine üstünlük sağlayan Pazar Spor, karşılaşmadan 4-3 galip ayrılarak kupa da yoluna devam etti.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 16:46
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