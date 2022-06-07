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Kadın - Aile Karpuzun iyisi nasıl anlaşılır? İyi karpuz nasıl seçilir?
Kadın - Aile

Karpuzun iyisi nasıl anlaşılır? İyi karpuz nasıl seçilir?

İyi, lezzetli, sulu karpuz nasıl anlaşılır? Vurarak, karpuzun iyi olduğunu anlayabilir miyiz? Karpuz nasıl seçilir? Bal gibi tatlı ve iyi karpuz nasıl anlaşılır? Hiç bilmediğiniz sıra dışı karpuz seçme yöntemlerini sizler için paylaşıyoruz. İşte, resimli anlatımıyla karpuz seçme yöntemleri:

Yeniakit Publisher
2022-06-07 17:36:00 - 2022-06-07 17:42:54
Karpuzun iyisi nasıl anlaşılır? İyi karpuz nasıl seçilir?

Şu günlerde vazgeçilmez olan karpuz yine dolaplardaki yerini aldı. İyi karpuzu seçmek ise başlı başına bir mesele ve tabiri caizse uzmanlık gerektiriyor. Peki en iyi karpuzu seçmek için  alacağınız karpuzda hangi özelliklerin olması gerekiyor?

Karpuzların sofralarda yer alması ve ayakların altına çekirdeklerinin yapışması yazın ilk habercisidir. Sulu, kan kırmızı ve bal gibi tatlı bir karpuza kim hayır diyebilir ki? Yemek hazırlamak istemediğimiz günlerin kurtarıcısıdır karpuz. Bunaltıcı sıcaklardan kurtulmanın en lezzetli halidir. Pazar tezgahlarında 'seçmece bunlar' denildiğinde ilk akla gelendir. Diyarbakır'ın en meşhur besinlerinden biridir.  Ancak bu lezzetin tadına doyabilmek için, iyi seçilmesi gerekir. Büyük bir hevesle aldığımız karpuzların eve gelince kelek çıkması herkesi hayal kırıklığına uğratır elbet. Bu yazımızda karpuz nasıl seçilir, iyi karpuz nasıl anlaşılır? sorularını sizler için cevaplayacağız.

İşte, iyi karpuz seçmenin sıra dışı yöntemleri: 

İyi Karpuz Nasıl Anlaşılır?

Karpuzun Alt Kısmı Sarı mı?

Karpuzun alt bölgesinin ne kadar sarı olduğuna bakın

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Karpuz seçerken dikkat etmeniz gereken ilk nokta alt kısmının sarı olup olmamasıdır. Karpuzun büyüme aşamasında yere değdiği bölgeye mutlaka bakın. Alt bölge ne kadar sarıysa karpuz o kadar olgunlaşmış ve lezzetlidir.

Karpuzda Çatlak Var mı?

Burada bahsettiğimiz çatlak, normal çatlama değil. Karpuzun üzerinde oluşan kahverengi noktalar örümcek ağına benzer bir görünümdedir. Bu çatlaklar, karpuzun büyürken arılar tarafından ziyaret edildiğini gösterir. Karpuzun üzerindeki kahverengi noktalar ne kadar çoksa, lezzeti de o kadar yüksektir.

 Karpuz Ne Kadar Büyük?

Boyutuna dikkat edin

"Genelde karpuz ne kadar büyükse o kadar olgundur" diye bir inanış var. Ancak büyük karpuz her zaman iyi çıkar diye bir kaide yok. Aksine alacağınız karpuzun ne çok büyük, ne de çok küçük olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Ancak ister büyük, ister küçük olsun karpuz mutlaka boyutuna göre ağır olmalı. Bunu da unutmamak lazım.

Eski zamanlarda karpuz ne kadar büyükse, lezzeti de o kadar çoktur düşüncesi vardı. Fakat günümüzde meyvelerin olgun görünmesi için farklı ilaçlar kullanıldığını ve hormonal bozukluklara yol açtığını biliyoruz. Bu nedenle karpuzun çok küçük ve çok büyük olmamasına özen gösterin. Ayrıca boyutuna göre uygun ağırlıkta olması da oldukça önemlidir

Karpuzun Sapı Kuru mu?

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Karpuzun sapı da lezzeti hakkında bilgi veren detaylardan biridir. Karpuzun sapı yeşilse, erken toplandığını gösterir. Bu nedenle sapı kuruyan karpuzlar daha olgun ve tatlıdır.

Duyduğunuzda şaşıracağınız bir bilgiyi sizinle paylaşıyoruz. Karpuzlarında cinsiyeti var. Çiftçiler karpuzları topladıktan sonra cinsiyetlerine göre ayırıyormuş. Peki, karpuzun cinsiyeti nasıl anlaşılır? Uzun ve oval bir görünüme sahip olan karpuzlar erkektir ve diğer çeşitlere göre daha sulu oldukları bilinir. Dişi karpuzlar için daha kısa ve yuvarlak bir görünüme sahiptir. Dişi karpuzlar, erkek karpuzlara göre daha tatlı olurlar.

Karpuz Koklanır mı?

Bilinenin aksine karpuzu koklayarak seçmek, hiçbir işe yaramaz. Bu yöntem daha çok kavun seçmede etkilidir. Bu nedenle boşuna karpuzu koklamak yerine, önerdiğimiz yöntemleri deneyebilirsiniz.

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