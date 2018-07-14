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Karpuzun bozulmaması için...

Yaz aylarının sevilen meyvesi karpuzu buzdolabında daha uzun muhafaza etmeniz için sizlere bir önerimiz var.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 16:46
Karpuzun bozulmaması için...

Karpuz yaz aylarının en sevilen meyvelerindendir. Sıcak yaz günlerinde sulu yapısıyla, serin bir şekilde, belki yanına bir dilim beyaz peynirle oldukça iyi gider.

Karpuz büyük boyutuyla buzdolabında çok yer kapladığı için dilimleyerek saklamayı tercih ederiz. Fakat dilimlenen karpuz çok daha çabuk bozulur. Bunu önlemek için dilimleri cam kaplarda saklamalısınız.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 16:46
  1. karpuz
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