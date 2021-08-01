Karpuzu çekirdeği ile yerseniz ne olur? İşte cevabı

Meyveler, tüketilmesi gereken en iyi besinlerden biridir. Lezzetli ve tatlı olmalarının yanı sıra, genel olarak sağlığımız için gerekli olan çok çeşitli besinlerle doludurlar. Meyve, tohum için koruyucu bir tabaka görevi gördüğünden, tohumu tüketmenin sağlığımıza da bazı faydaları vardır. Karşılaşabileceğiniz herhangi bir riski önlemek için aşağıda listelenen tohumları tüketmeden önce doktorunuza veya sağlık uzmanınıza danışabilirsiniz. İşte, meyve çekirdekleri hakkında bilmedikleriniz…

Daha iyi bir cilt için karpuz çekirdeği

Yumuşacık, tatlı ve ferahlatıcı karpuz, bize yazı ve onunla birlikte gelen tüm mutlu hisleri hatırlatan süper havalı bir meyvedir. Meyveyi yemeden önce kara tohumları çıkarma alışkanlığı edindik, ama gerçekten neyi kaçırdığımızı biliyor muyuz? Karpuz tohumları, esas olarak akneyi tedavi etmek ve genel olarak daha iyi bir cilt elde etmeye yardımcı olmak için kullanılan C vitamini ve antioksidanlarla doludur.

Karpuz çekirdekleri kavrulabilir, fırında pişirmeden önce üzerlerine biraz zeytinyağı ve biraz tuz koyabilirsiniz. Bu şekilde harika bir tada sahiplerdir. Ancak, sindirimi kolay olduğu için doğrudan meyveden yemenin bir zararı yoktur.

Sağlıklı sindirim sistemi için papaya

Papaya, harika tatlarının yanı sıra besleyici bir meyvedir ve faydaları kesin olarak bilinmektedir. Diğer meyveler gibi, tohumları yemeden önce atarız veya yanlışlıkla bir tanesini ısırırız. Papaya tohumları, sindirim yeteneklerini artırmaya yardımcı olan papaya olarak bilinen enzim açısından zengindir.

Papaya tohumlarını yemek tamamen sorun değil. Aslında, sindirim sisteminiz ve genel olarak sağlığınız için iyidir. Onları meyve ile çiğneyip taze tadabilir ya da saklayıp salatalarınızda baharat olarak kullanabilirsiniz.

Kilo kaybı için kar taneleri

Nar ayıklamak çok iş gibi görünebilir ancak meyveden elde ettiğimiz sulu nektar her zaman tatmin edicidir. Bu serin meyve vücut için birçok temel besin içerir. Öte yandan tohumlar, diyetisyenlere göre kilo vermenize yardımcı olabilir.

Nar tanelerinin faydalarından yararlanmak için, onları kilo verdiren öğünlerinizin üzerine serpiştirin veya sağlıklı bir meyve suyu elde etmek için sıkın.

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Avakado çekirdeğinin faydası

Avokadonun en sağlıklı meyvelerden biri olduğunu söylemeye gerek yok. Bununla birlikte, bazı araştırmalar avokado tohumlarının yeterince kullanılmayan bir kaynak olduğunu ve kalp ve kan damarlarının sağlığı için son derece faydalı olduğunu kanıtlamıştır.

Bir avokadoyu dilimlediğinizde, çekirdeğini alın ve kurumasına izin vermeden önce kahverengi kabuğunu soyun, ardından meyve püresi veya smoothie için ekstra olarak kullanılabilecek bir toz oluşana kadar tohumunuzu bir karıştırıcıya koyun.

Enerji artışı için portakal çekirdeği

Taze, tatlı bir sağlıklılık dozu düşündüğünüzde, akla ilk gelen portakallardır. Bununla birlikte, çekirdekleri tadını çıkarmayı sevdiğimiz portakal açısından zengin yemeğin bir parçası değildir. Ama bilmediğimiz şey, bu tohumların vücudumuzdaki enerji seviyesini hızlandırabileceğiydi.

Portakal tohumları, portakal yerken tüketilebilir veya enerji artışı için yemek ve içeceklerin üzerine eklenebilir.

Ruh sağlığı için çarkıfelek tohumları

Çarkıfelek meyvesi, lezzetli tadı ve sağlığa faydaları ile bilinen mor/altın sarısı bir meyvedir. Ama tohumların sağlığımız için meyve kadar faydalı olabileceğini kim bilebilirdi? Çarkıfelek meyvesi tohumlarının, bir incelemeye göre, insanların kaygı düzeylerini yönetmelerine yardımcı olabilecek magnezyum açısından zengin olduğu kanıtlanmıştır.

Her şeyi tek bir kepçede yiyebileceğiniz için çarkıfelek meyvesinin tohumlarının tadını çıkarmak aslında çok kolay. Onlardan zevk almanın bir başka yolu da meyvelerden çekirdekli bir meyve suyu yapmaktır.