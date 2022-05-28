Karpuzu böyle değerlendirin! Faydalı ve lezzetli

Yazın sevilen meyvesi karpuzu meyve suyu olarak tüketebilirsiniz. Yazın ev yapımı sağlıklı soğuk içecek arıyorsanız bu meyve suyu tarifi tam size göre.

Karpuz suyu tarifi

İlk olarak yarım su bardağı karpuzu çekirdeklerini ayıkladıktan sonra blenderdan geçirin.

Yarım limon suyunu ekleyin. Her şeyin iyi bir şekilde birleştiğinden emin olarak pürüzsüz hâle getirin. Posadan kurtulmak için suyunu süzün. Karpuz suyunu bir bardağa dökün ve buz küpleriyle afiyetle için.

Karpuz suyunun faydaları

Günlük su alımı miktarına destek olur.

Kalorisi düşüktür. Kilo vermeye destek olur.

C vitamini, karotenoidler, likopen ve E vitamini dahil olmak üzere antioksidanlara sahiptir.

Karpuz, belirli kanser türleriyle savaşabilen bitki bileşikleri içerir. Ancak, daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Karpuz, yüksek seviyeleri çok sayıda hastalıkla bağlantılı olan iltihabı azaltmaya yardımcı olabilecek bileşikler içerir.

Kalbe faydalıdır.