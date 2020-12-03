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Dünya Karpuzla hamile taklidi yapan kadının uyuşturucu taşıdığı ortaya çıktı
Dünya

Karpuzla hamile taklidi yapan kadının uyuşturucu taşıdığı ortaya çıktı

Brezilya'da uyuşturucu kaçakçılığı yapan kadının hamile kılığına girerek, karnındaki karpuz kabuğunda uyuşturucu taşıdığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 21:52:00 - 2020-12-04 01:35:53
Karpuzla hamile taklidi yapan kadının uyuşturucu taşıdığı ortaya çıktı

Bir şüpheli, içerisine uyuşturucu koyduğu karpuzu karnına yerleştirerek kendisini hamile gibi gösterdi. Uyuşturucu kaçakçısı kadın, polis tarafından yakalandı.
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir uyuşturucu tacirinin yöntemi, bu kadarına da pes dedirtti.

Uyuşturucu tacirliği yapan kadının hamile kılığına girerek, karnındaki karpuz kabuğunda uyuşturucu madde taşıdığı ortaya çıktı.

Karnında sakladığı karpuzun içinden uyuşturucu çıktı

Uyuşturucu taciri kadın, ülkenin en büyük ikinci kenti Rio de Janeiro'ya giden bir otobüse bindiği sırada yolcuların şüphelenmesi sonucu polise bildirmesiyle yakalandı.

Polisin otobüse düzenlediği operasyon sonucu yakalanan uyuşturucu taciri kadının karnındaki karpuz kabuğundan, 2 kilogram ağırlığındaki 4 paket kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kilolarca uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı

Yerel basında çıkan haberlere göre, uyuşturucu tacirinin polis ifadesinde, uyuşturucuyu Brezilya'nın başkenti Brasilia'ya naklettiği uyuşturucu sevkıyatında kendisine 500 Brezilya reali, yaklaşık 100 dolar ödendiğini açıkladığını aktardı.

Kadının bu taktikle kilolarca uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirtildi.

 

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