Karpuz salatası nasıl yapılır? Domatesli karpuzlu salata tarifi
Karpuz salatası hangi malzemeler gerekli | Sıcak yaz günlerinde içinizi ısıtacak bir tarife ne dersiniz. Peki, karpuz salatası nasıl yapılır? Peynirli karpuz salatası içi hangi malzemeler gerekli?
Yaz aylarında siz de hafif yemekler mi hazırlamayı seviyorsunuz? Öyleyse leziz bir tarif ile karşınızdayız. İşte, karpuz salatası tarifi
Domatesli karpuzlu salata tarifi
Malzemeler:
- 400 gram cherry domates
- Lor peyniri ya da beyaz peynir
- 6 dilim karpuz
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 1 adet limonun kabuğu
- 5-6 sap taze nane
- Tuz
- Karabiber
Karpuz salatası nasıl yapılır?
Öncelikle limon kabuğunu rendeleyin.
Limon suyu, zeytinyağı, limon kabuğu, tuz ve karabiberi bir kavanozda çalkalayın.
Karpuzların çekirdeklerini çıkarıp küp küp doğrayın.
Domatesleri ortadan ikiye bölün.
Geniş bir servis kasesine karpuz, domates, peynir ve nane yapraklarını alın.
Hazırladığınız sosu salatanın üçerine gezdirin.
Arzu ederseniz sumak ve ceviz taneleri de kullanabilirsiniz.
Afiyet olsun.