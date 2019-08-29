Karpuz reçeli nasıl yapılır? Karpuz reçeli malzemeleri

Yaz mevsiminin habercisidir karpuz... Sıcacık havalarda içimizi serinleten karpuzun kendisi kadar kabuğu da faydalıdır. Ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece faydalı olan karpuzun kabuğu da vitamin ve minarel deposudur. Bu besleyici kabuktan bütün yıl tatlı olarak faydalanabilirsiniz. Karpuz reçeli nasıl yapılır? Karpuz kabuğu reçeli için hangi malzemeler gerekli?

Karpuz kabuğu faydaları nelerdir?

A ve C vitaminin yanı sıra potasyum ve magnezyum içeren karpuz kabuğu bağışıklık sistemini güçlendirir.

Günlük enerji ihtiyacının karşılanması için karpuz kabuğu önemli bir besindir.

Yapılan bilimsel çalışmalar ölçülü tüketildiğinde karpuz kabuğunun kan şekerini dengelediğini kanıtlamıştır.

Karpuz kabuğunun bazı kanser türlerine karşı koruyucu olduğu bilimsel bir gerçektir.

Karpuz kabuğu nasıl tüketilir?

Karpuzu yemeden önce kabuklarını ayıklayıp reçel yapmak için saklayabilirsiniz. Ayrıca karpuzun kabuklarını suyla kaynatıp içebilirsiniz. Arzu ederseniz karpuz gibi kabuğunu da meyve gibi yiyebilirsiniz.

Karpuz reçeli nasıl yapılır?

Malzemeler:

2 dilim karpuz kabuğu

3 su bardağı şeker

2 su bardağı su

2 yemek kaşığı limon suyu

Karpuz kabuklarını güzelce yıkayın.

Kabukların yeşil kısımlarını meyve soyacağı ile incecik temizleyin.

Ardından kabukları küp küp doğrayın.

Var ise kabukları ve suyu düdüklü tencereye alıp 15 dakika pişirin.

Yumuşayan kabukları ayrı bir tencereye alın.

Kabukların üzerine şekeri ilave edin.

Arzu ederseniz bu aşamada tencereye 7-8 adet karanfil ilave edebilirsiniz.

35-40 dakika kabuklar renk değiştirene kadar reçeli kısık ateşte pişirin.

Arzu ettiğiniz renge ulaşınca tencereye limon suyunu ekleyin.

5 dakika sonra ocağı kapatın ve reçeli ılımaya bırakın.

Ilınan reçeli kavanozlara bölüştürüp kapağını sıkıca kapatın.

Şimdiden kolay gelsin.