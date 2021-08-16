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Kadın - Aile Karpuz kabuğundan reçel nasıl olur?
Kadın - Aile

Karpuz kabuğundan reçel nasıl olur?

Karpuz kabuğundan reçel nasıl olur? Karpuz reçeli tarifi | Yaz mevsiminin olmazsa olmazıdır karpuz. İçimizi ferahlatan bu leziz meyvenin kabuğu da tam bir şifa deposu. Karpuz kabuğundan leziz reçeller hazırlamanız mümkün. Peki, karpuz kabuğu reçeli nasıl olur? Tam ölçülü karpuz kabuğu reçeli tarifi

Yeniakit Publisher
2021-08-16 17:46:00 -
Karpuz kabuğundan reçel nasıl olur?

Karpuz kabuğu A ve C vitamini yönünden son derece zengindir. Bu besleyici kabuklarla dillere destan reçeller hazırlayabilirsiniz. İşte, karpuz reçeli.

Karpuz kabuğu reçeli tarifi

Malzemeler:

  • 2 dilim karpuz kabuğu
  • 3 su bardağı şeker
  • 2 su bardağı su
  • 2 yemek kaşığı limon suyu

Karpuz kabuğundan reçel nasıl olur?

Karpuz kabuklarını güzelce yıkayın.

Kabukların yeşil kısımlarını meyve soyacağı ile incecik temizleyin.

Ardından kabukları küp küp doğrayın.

Var ise kabukları ve suyu düdüklü tencereye alıp 15 dakika pişirin.

Yumuşayan kabukları ayrı bir tencereye alın.

Kabukların üzerine şekeri ilave edin.

Arzu ederseniz bu aşamada tencereye 7-8 adet karanfil ilave edebilirsiniz.

35-40 dakika kabuklar renk değiştirene kadar reçeli kısık ateşte pişirin.

Arzu ettiğiniz renge ulaşınca tencereye limon suyunu ekleyin.

5 dakika sonra ocağı kapatın ve reçeli ılımaya bırakın.

Ilınan reçeli kavanozlara bölüştürüp kapağını sıkıca kapatın.

Afiyet olsun.

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