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Dünya Karpuz gibi ikiye bölündüler! Hizbullah’ta ‘Kazımi’ çatlağı
Dünya

Karpuz gibi ikiye bölündüler! Hizbullah’ta ‘Kazımi’ çatlağı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin konutuna silahlı insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı Hizbullah’ı karpuz gibi ikiye böldü. Lübnan ve Irak Hizbullah hareketleri, saldırıyla ilgili taban tabana zıt iki ayrı açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 21:29:00 - 2021-11-08 21:33:43
Karpuz gibi ikiye bölündüler! Hizbullah’ta ‘Kazımi’ çatlağı

 

Münübe Yılmaz

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin konutuna silahlı insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı Hizbullah’ı karpuz gibi ikiye böldü. Lübnan Hizbullah Hareketi, saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtirken, Irak Hizbullahı ise el-Kazımi'nin kurban rolü yaparak son kullanma tarihi geçmiş bir taktik uyguladığını ileri sürdü. Lübnan Hizbullahı’ndan yapılan açıklamada, olayın tüm çıplaklığıyla aydınlatılması ve faillerinin ortaya çıkartılması için çağrı yapılarak “Irak'taki siyasi gruplar arasındaki ayrılıklar mantık ve diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmalı. Irak'ı içeriden vurmak isteyenlere fırsat verilmemeli” denildi. Irak Hizbullah Tugayları Güvenlik Sorumlusu Abu Ali el Askeri ise Lübnan Hizbullahı’nın tam tersi bir açıklama yaparak El Kazımi’ye yönelik suikastı ‘göstermelik bir hareket’ olarak nitelendirdi. el Askeri, Kazımi’nin oynadığını ileri sürdüğü kurban rolünün son kullanma tarihi geçmiş bir taktik olduğunu ifade etti.

Kazımi: Kim olduklarını çok iyi biliyoruz

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, evine saldırı düzenleyenlerin kim olduğunu bildiklerini söyleyerek “Bu suçu işleyenlerin izinden gideceğiz ve kim olduklarını çok iyi biliyoruz, yakında açıklayacağız" demişti. 

 

 

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