Karpal Tünel Sendromu'na yol açan nedenler nelerdir?

Ellerini çok fazla kullanmak zorunda olan muhasebecilerin, bilgisayar operatörlerinin, ev hanımlarının, dikiş, örgü gibi işlerle uğraşanların, uzun süre cep telefonu ile meşgul olanlar sıklıkla bu hastalık karşılaştığını söyleyen Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Salih Aydın, Karpal Tünel Sendromu hakkında bilgi verdi.

KARPAL TÜNEL SENDROMU NEDİR?

Median sinir el bileğinde; taban ve kenarlarını bilek kemiklerinin, tavanını ise transvers karpal ligamentin oluşturduğu bir tünelden geçer. Bilek kanalı adını alan bu yapıda median sinir, dokuz önkol fleksor kasının tendonuyla birlikte bulunur. Median sinirin bu kanalda sıkışması sonucu ortaya çıkan tabloya “Karpal Tünel Sendromu” adı verilir.

KARPAL TÜNEL SENDROMUNUN BELİRTİLERİ VE EVRELERİ NELERDİR?

Sıklıkla baskın elde belirgin olmak üzere iki taraflıdır. Belirtileri çeşitlilik gösterir ve duysal yakınmalar önce başlar. Sabah ellerde uyuşma ile uyanma genelde ortaya çıkan ilk yakınmadır. Günün ilerleyen saatlerinde kaybolduğundan hasta doktora başvurmaz. Buna ellerde şişlik hissi eşlik edebilir. Daha sonraları kişi gece uykudan uyandığında uyuşmalar vardır. Sonraki dönemde ağrı, uyuşmaya eklenerek kişiyi uykudan uyandırır.

Hasta bu ağrılı durumdan kurtulmak için elini sallar ya da ovuşturarak rahatlar. Ağrı genellikle eldedir, zaman içerisinde ön kol, kol ve omuza yayılır. Vakaların büyük çoğunluğu bu düzeyde kalmakla birlikte, alışılmış klinik seyirde hastaların yazın rahatladığı, kışın ise yakınmaların arttığı gözlenir. Bu dönem yıllarca sürebilir. Sonunda hastayı doktora getiren tablo; ağrı-uyuşmaların çok şiddetlenmesi ve/veya buna eklenen avuç içi bölgede kas zaafı ve incelmedir.

KARPAL TÜNELSENDROMU'NA YOL AÇAN NEDENLER NELERDİR?

Travma başta olmak üzere birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan sekonder tip dışında, herhangi bir neden olmaksızın görülen idyopatik tip pratikte en sık görülendir. Gebelik gibi durumların yanı sıra diyabet, romatoid artrit, guatr gibi hastalıklara eşlik edebilir.

KARPAL TÜNEL SENDROMU'NU TETİKLEYİCİ FAKTÖRLER NELERDİR?

Genelde, oluş mekanizması tam açıklık kazanmamış olmakla birlikte vücudun su tuttuğu durumlarda, el bileğinde mikro travmaya yol açacak ardı sıra hareket fazlalığının, yapısal olarak dar bilek tüneli ve servikal artroz varlığının klinik tablonun ortaya çıkışını kolaylaştırdığı kabul edilmektedir.

KARPAL TÜNEL SENDROMUNUN TEŞHİSİ NASIL KONUR?

Klinik tanı elektromiyografik inceleme ile doğrulanır. Median sinir duysal ve motor iletimleri, tuzaklanma bölgesi olan bilek segmentinde yavaşlamıştır. Fokal demiyelinizasyon, duysal ve motor distal latans değerlerinin uzamasına yol açar. Aksiyon kaybı; duysal ve bileşik kas aksiyon potansiyel amplitüdlerinde düşme ile belirlenir. Elektromiyografik muayene yalnızca tanı için değil, klinik seyrin izlenmesi açısından da önemlidir.

HASTALIĞIN TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Tedavi, erken evrelerde gece atelleri ve antiinflamatuvar kullanımı, lokal steroid injeksiyonu şeklinde konservatiftir. Kişinin yaşam kalitesini bozan şiddetli ağrıların ve bazı vakalarda akson kaybının varlığı cerrahi girişimi gerektirir. Cerrahide de bizim hastalara önereceğimiz altın yöntem “Tam Endoskopik Dekompresyon”dur. Lokal anestezi altında yapılır. Hasta yaklaşık olarak 20 dakika sonra ağrılara veda eder. Bu yöntemin hastaya sunacağı en önemli imkân, ameliyatın hemen bitiminde ellerini kullanabilmesidir. Atel ve askıya gerek kalmadan, cerrahi yara yeri problemi yaşamadan, ilk geceden sağlıklı ve ağrısız uykuya merhaba diyebilirler.