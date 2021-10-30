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Kadın - Aile Karnıyarık tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Karnıyarık tarifi, nasıl yapılır?

En lezzetli yemeklerinden biri olan Karnıyarık tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 12:24:00 -
Karnıyarık tarifi, nasıl yapılır?

En lezzetli yemeklerinden biri olan Karnıyarık tarifi. 

Malzemeler

  • 6 adet küçük boy patlıcan 
  • 3 adet sivri biber
  • Kıymalı Harç İçin;
  • 2 adet orta boy soğan
  • 2 adet domates
  • 2 adet sivri biber
  • 2 diş sarımsak
  • Sıvı yağ, tuz, karabiber, kırmızıbiber
  • 200 gr kıyma
  • 1 çay bardağı sıcak su

Sosu İçin;

  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 su bardağı sıcak su

Yapılışı

Patlıcanları çizgili soyup, yarım saat yağ çekmemesi için tuzlu suda bekletin. İyice yıkadıktan sonra suyunu havlu ile çektirin ve az yağda kızartın. 3 adet biberi de yağda kızartın. Daha sonra aynı tavada doğranmış soğanları kavurun, kıymayı ekleyerek bir müddet daha kavurun ve biberleri, sarımsağı ekleyerek 2 dakika daha kavurun. Küp küp doğramış olduğunuz 2 adet domatesi, tuzu, baharatları ekleyerek karıştırın. Üzerine bir çay bardağı su ekleyerek 5 dk kaynatın. Tepsiye patlıcanların ortalarını keserek yerleştirin ve bu kesiklerden patlıcanın içine bastırarak iç malzemesine yer açın ve malzeme ile patlıcanları doldurun. Doldurduğunuz patlıcanların üzerine ortadan ikiye kestiğiniz çeri domatesi ya da 1 adet domatesi eşit büyüklükte olacak şekilde paylaştırın ve kızarttığımız biberlerden birer tane koyun. Ayrı bir yerde 1 kaşık salçayı, 1 su bardağı sıcak suda ezerek patlıcanların aralarına dökün. Kıymalar çıkmasın diye üzerine dökmeyin. Daha sonra 170 derece de ısıttığınız fırına sürerek 20-25 dk pişirin. Dilerseniz bu işlemi pilav tenceresi gibi bir tencerede ocakta yapabilirsiniz. Aynı sürede tencerede de  pişecektir.

 

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