Karnıyarık otu nedir, nasıl kullanılır, faydaları nelerdir? Kabızlığın şifası karnıyarıkotu tohumunda!

Bağırsaklar için faydaları olan karnıyarık otu, tokluk hissi yaratabilen bitkiler arasındadır. Pisilyum ismiyle dünya çapında tanına en ünlü otlardan biridir. Alternatif tıpta yoğun kullanılan karnıyarık tou, Türkiye ve daha birçok yerde yetişebiliyor.

Karnıyarık Otu Nedir? (Psyllium)

Sarı ve siyah olmak üzere karnıyarık otu iki değişik renk üzerinden yetişen sağlıklı bir bitki türüdür. Siyah olan daha çok Akdeniz ile Ortadoğu'da yetişirken sarı rengindeki İran ve Hindistan bölgelerinde yetişir. Bağırsaklarla birlikte bağışıklık sistemine önemli etkileri olan bu bitki, dünyanın her yerinde farklı şekillerde tüketiliyor. Sonuç olarak karnıyarık otu kullananlar bu ürünü genellikle zayıflamaya destek sağlamak, vücuda sağlıklı lif almak ve kabızlıktan kurtulmak amacıyla tercih etmektedir. Karnıyarık otu yorumları genellikle olumludur. Özellikle Karnıyarık otu tohumu ile zayıflayanlar çok sayıdadır.

Kabızlığın şifası karnıyarıkotu tohumunda!

EPSOM TUZU: Aç karna 1 su bardağı suya 1 tatlı kaşığı epsom tuzu içilmelidir.

KARNIYARIK OTU TOHUMU: Aç karna 1 bardak sıcak suya 1 yemek kaşığı karnıyarık otu tohumu karıştırıp içilmelidir.

Karışımlar

*1 şişe maden suyu Yarım su bardağı yoğurt Yarım limon suyu 1 çay kaşığı kuru nane

*4 bardak su 1 yeşil elma 1 limon 1 çay kaşığı tarçın 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı zencefil 1 tatlı kaşığı yeşil çay 1 şişe maden suyu

*Kuru erikler kaynatılıp suyu sabah ve akşam içilmelidir.

*6 adet kuru kayısı 5 adet kuru erik 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi 1 tatlı kaşığı zeytinyağı 5) 1 çay kaşığı çörekotu yağı yarım çay kaşığı zencefil 1 tatlı kaşığı bal 1 yemek kaşığı sirke

Tüm bu işlemleri uygulamadan önce mutlaka uzman doktorunuza başvurmayı ihmal etmeyin.

Karnıyarık Otu Ne İşe Yarar?

Vücudun doymuş yağ oranının düşmesine yardımcı olur.

Doymuş yağı azaltmaya yaradığından kalp ve damar rahatsızlıklarını azaltır.

İnsülin dengeleyici olduğundan alternatif tıp alanında diyabet hastalıklarında kullanılabilir.

Mide ve bağırsak ülseri tedavilerinde tercih edilebilir.

Karnıyarık Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Karnıyarık otu iki renk türündedir. İran ve Hindistan bölgelerinde sarı, Akdeniz ve Ortadoğu'da siyah olan yetişir. Türkiye bulunan karnıyarık otunun rengi siyahtır. Akdeniz iklimine sahip ülkelerde bulunur.

Karnıyarık Otu Hangi Mevsimde Olur?

Karnıyarık otu daha çok ilkbaharda yetişen bir bitki türüdür. Ilıman tipteki mevsimleri seven yapıya sahip olduğu söylenebilir.

Karnıyarık Otu Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Gerekli hava şartları ve koşullarına sahip bölgelerde yetiştirilmesi mümkündür. Bunun dışında sert iklimlerde yetiştirmek mümkün olmamaktadır.

Karnıyarık Otu Nasıl Kullanılır?

Karnıyarık otunun kullanımı sahip olduğu forma göre değişir. Kapsül şeklindeyse su ile birlikte yutularak kullanılabilir. Toz şeklindeyse sıcak su içerisine koyularak bir süre bekletilir ve içilebilir. Karnıyarık otu kullanımı öncesinde nasıl tüketilmesi gerektiği durumu uzmanlara sorulmalıdır. Uzmanların belirttikleri şekillerde kullanılabilir.

Karnıyarık Otunun Kullanımı

Karnıyarık otunun yaygın kullanım şeklide su içerisine konularak tüketilmesidir. Sıcak suya konulduktan sonra 5 dakika bekletilir ve içilir.

Karnıyarık Otunun Faydaları Nelerdir?

İçeriğinde birçok zengin mineral ve vitamin barındırır. Vücudun dinçleşmesini sağlar.

Bağırsak duvarı yumuşatıcıdır. Tuvalete daha rahat gidebilmek için kullanılabilir.

Sindirim yollarının düzenlenmesinde yardımcı olur. Vücudun sindiriminin dengelenmesini destekler.

Kolesterol ve kalp hastalıklarının iyileşmesinde karnıyarık otu kullanılır.

Karnıyarık Otu Neye Yarar?

Karnıyarık otu, kabızlığın giderilmesi konusunda etkilere sahiptir. Şeker düzeyinin düşürülmesi için etkili olduğu söylenebilir. Beslenme ve boşaltım sistemlerinin tamamının daha iyi çalışmasında destekleyici görev görür. Ülkemizde en çok kullanılan bitki türlerinden birisidir.

Karnıyarık Otu Neye İyi Gelir?

Karnıyarık otunun kabuk yapısında vücut için fayda sağlayabilecek birçok lif yapısı bulunur. Bu lif yapıları sayesinde farklı yapıdaki rahatsızlıkların giderilmesi için destekleyicidir. Kabızlık gibi önemli sorun olabilen hastalığa iyi gelir. Karnıyarık otu özellikle sindirim bazlı hastalıkların iyileşmesinde iyi gelir.

Karnıyarık Otunun Zararları Var mıdır?

Karnıyarık otu direkt olarak kullanılabildiği gibi toz şeklinde de bulunur. Bu otun sık kullanımı nedeniyle bazı yan etkileri bulunabilir. Yüksek lifle beslenen kişilerde sorunlar çıkarabilir. Astım ve türevi hastalıklara yol açabilir. Ayrıca mide bulantısı ve kusma rahatsızlıklarına neden olabilir. Kullanım öncesi mutlaka uzman doktordan bilgi alınmalıdır. Karnıyarık otuna karşı alerjik reaksiyon gösterenler, derhal otun kullanımını durdurmalıdırlar.

Karnıyarık Otu Nerede Satılır?

Karnıyarık otu diğer otlarda olduğu gibi aktar gibi yerlerde satılır. Bitkilerin satıldığı güvenli internet sayfalarında satıldığını söylemek mümkündür.

Karnıyarık Otu Faydaları İbrahim Saraçoğlu :

Kurutulmuş olgun tohumları 2-3 mm uzunlukta, esmer veya koyu esmer renkli, kayık biçiminde, tatsız ve kokusuz taneler olup; % 30‘ a varan oranlarda müsilaj (mucilage) maddeler içerir.



Karnıyarık Otu tohumları diyetlerde kullanılan çözünebilir doğal bir liftir. Suda şişer ve dışkının kolay atılımını sağlar. Sindirim sisteminden yumuşak ve rahat bir şekilde geçmesi için bol miktarda su ile birlikte kullanılır.



Diyet için mükemmel bir yardımcıdır. Yemeklerden yarım veya 1 saat önce alındığında tokluk hissi vererek açlığı azaltan, sindirimi artıran ve kilo vermenize yardımcı olan (zayıflatıcı) bir ürün olup, kullananların düzenli öğünlerinde daha az yemek yemesini sağlar. Kandaki yüksek kolesterol ve trigliserid seviyesini düşürmek için kullanılır ve kan şekerini ayarlar.