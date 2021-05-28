Karnında unutulan makasla 2 ay yaşadı

Söke'de yaşayan evli ve 7 çocuk sahibi Nurcihan Öğmen, 5 Mart'ta Kuşadası'ndaki özel hastanede kilo fazlalığı nedeniyle karın gerdirme ameliyatı oldu. Yaklaşık 4.5 saat süren ameliyatta, Op. Dr. L.A. tarafından Öğmen'in karın bölgesindeki fazla deri alındı. Bir gün hastanede kalan Öğmen, taburcu edildi. Söke'deki evine dönen Öğmen'in karnında bir süre sonra şişlik ve ağrı oluştu. Bunun üzerine Öğmen, ameliyatını yapan doktor L.A'ya giderek muayene oldu. İddiaya göre doktor L.A, Öğmen'e karın bölgesindeki ağrı ve şişliğin normal ve geçici olduğunu söyledi.

Röntgende ortaya çıktı

Karın bölgesindeki şikayetleri 2 ay boyunca devam eden Nurcihan Öğmen, 3 Mayıs'ta eşi Kubdettin Öğmen ve yakınları ile Söke Devlet Hastanesi'ne giderek röntgen çektirdi. Doktorlar Öğmen'in karnında makas olduğunu belirledi. Öğmen'in karnında unutulan makas, ameliyatını yapan doktor L.A tarafından 2 saat süren ameliyatla çıkarıldı. Nurcihan Öğmen, avukatı Mehmet Korkut aracığıyla Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip, doktor L.A, hastane yönetimi ve ameliyata giren sağlık personeli hakkında şikayetçi oldu.

“Hala iyileşemedim”

Karnında unutulan makasla 2 ay boyunca yaşadığını belirten Nurcihan Öğmen, "Ameliyattan sonra ağrılarım daha da arttı. O kadar şiddetli hale geldi ki neredeyse her hafta kontrole gittim. Doktor bana, 'Sen naz yapıyorsun, ağrıların geçecek' deyip, geri gönderdi. Her seferinde beni başından savdı, ilgilenmedi. Ne derdimi anlatabildim ne de acımı. Ağrılarım devam ediyor. Hala tam olarak iyileşmiş değilim. Benim başım yandı, başkasınınki yanmasın. Davanın sonuna kadar takipçisi olacağım" diye konuştu.

Hastane yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.