Karnın sol tarafında ağrı varsa hangi bölüme gidilir?

Karnın sol tarafında ağrı, çeşitli rahatsızlıklardan dolayı görülebilir. Ağrı uzun süreli ve şiddetli ise mutlaka uzman bir doktordan yardım alınmalıdır. Peki karnın sol tarafındaki ağrı için hangi doktora gidilir? Hangi bölüm karnın sol tarafındaki ağrıya bakar? İşte detaylar...

Karın ağrısı nedenleri

Her insan hayatının bir çok döneminde karın ağrısı şikayetiyle karşı karşıya kalmış ve kalmaya da devam etmektedir. Karın ağrılarının en sık karşılaşılması hazımsızlık sebebinden kaynaklanır.

İnsanlar daha çok şiddetli karın ağrılarının ciddi bir hastalığın belirtisi olduğunu sanıyor olsa da bu yanlış bir düşüncedir. Çünkü rahatsızlığın meydana getirdiği karın ağrısı çok şiddetli olmayabilmektedir. Buna örnek vermek gerekirse, gaz sebebiyle yaşanılan bir karın ağrısının şiddeti, kolon kanserinin neden olduğu ağrıdan daha fazla olabilir.

Karın ağrısının neden dolayı olduğunu tam olarak kestirebilmek için ağrının yerini tam olarak teşhis etmek gerekir. Karın bölgesi dört ayrı bölüm olarak düşünebilir. Bunlar sağ üst, sağ alt, sol üst ve sol alt olarak isimlendirilebilir. Buna istinaden örnek vermek gerekirse apandisitten dolayı meydana gelen karın ağrıları sağ alt karın bölgesinde meydana gelirken, gastritten dolayı meydana gelen ağrılar üst kısımda hissedilmektedir. Karaciğer’den dolayı meydana gelen bir sorun ise sağ üst karın bölgesinde ağrıya neden olmaktadır.

Üst kısımda ki örnek ve anlatılanlara bakıldığında anlaşıldığı üzere karın bölgesinde bir çok organ ve bu organlarla ilgili hastalıklar bulunmaktadır. Yine anlaşılacağı üzere bu sorunların şikayetleri ve belirtileri arasına da konumuz olan karın ağrısı yer almaktadır. Organlarda bulunan sorunların dışında kan hastalıkları da karın ağrılarına sebep olabilmektedir. Karın ağrısı şikayetinden ötürü mutlaka bir dahiliye uzmanına başvurulmalıdır.

Karnın sol tarafı neden ağrırır?

1. Divertikülit

Divertikülit alt sol karın ağrısının en yaygın nedenlerinden biridir. Divertikülit, bağırsak duvarındaki divertikülün (küçük torbalar) enfekte olduğu ve iltihaplandığı zaman ortaya çıkar. Divertikülit yaşlılarda daha yaygın eğilimliyken, genç insanlarda da gelişebilir. Divertikülit ağrısı, kişi yemek yerken ya da yemekten kısa bir süre sonra artar.

2. Çölyak Hastalığı

Çölyak hastalığı, kişinin gluteni sindiremediğinde sindirim sisteminde oluşan kronik bir durumdur. Gluten buğdayda bulunan bir proteindir ve çeşitli gıda ve sağlık ürünlerinde bulunur. Bir kişi çölyak hastalığı geçirdiğinde, bağışıklık sistemi bağırsak kısımlarına saldırarak bir dizi sindirim problemine ve vitamin eksikliğine yol açar.

3. Gaz

Doğal olarak sindirim sürecinin yanı sıra yemek yerken bir kişi hava yuttuğunda, sindirim sisteminde genellikle gaz tutulur. Tipik olarak, gaz endişelenecek bir şey değildir ve rektum veya özofagustan geçecektir. Sindirim sisteminde geçici olarak tutulan gaz, sistemden çıkana kadar ağrı ve rahatsızlığa sebebiyet verebilir. Gaz ağrısı sık görülüyor ve buna ek semptomlar eşlik ediyorsa, kişinin bir hekime başvurmasında fayda var.

4. Laktoz intoleransı

Laktoz intoleransı olan bir kişi, peynir ve yoğurt gibi süt ve süt bazlı ürünleri sindirmekte zorlanabilir. Bunun nedeni, kişide laktaz adı verilen bir enzimin yeterli miktarlarda bulunmamasıdır.

Laktoz intolerence, sol alt karın ağrısının bir nedeni olabilir.

5. İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları

Crohn hastalığı ve ülseratif kolit, sindirim sisteminde herhangi bir yerde ağrılı inflamasyona neden olabilen kronik rahatsızlıklardır. Crohn hastalığı veya ülseratif kolit nedeni bilinmemektedir. En sık görülen semptomlar arasında karın ağrısı ve kanlı ishal bulunur. Ayrıca ateş ve açıklanamayan kilo kaybına yol açabilir.

6. Hazımsızlık

Hazımsızlığa, yemekten sonra asit birikmesi neden olur. Çoğu insanda hazımsızlık, karın üst kısmında meydana gelir. Nadiren, karın alt kısmında hazımsızlık oluşabilir.

7. Zona

Zona, suçiçeğine neden olan aynı virüs tarafından oluşur. Bir kişi suçiçeği geçirdiğinde, virüs tüm yaşamı boyunca vücutta uykuda kalır. Bazen, virüs yeniden ortaya çıkar, bu da karın ve karnın bir tarafını saran bir döküntü oluşturur.

8. İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS)

İrritabl bağırsak sendromu (IBS), kronik bir gastrointestinal rahatsızlıktır. IBS belirtileri şunları içerebilir: karın ağrısı, basınç, kabızlık veya ishal, gaz, şişkinlik. İrritabl bağırsak sendromu (IBS) uzun süreli bir gastrointestinal rahatsızlıktır. Karın ağrısına, şişkinliğe, dışkıda mukozaya, düzensiz bağırsak alışkanlıklarına ve değişen diyare (ishal) ve kabızlığa neden olur.