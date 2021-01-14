  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Karneler ne zaman verilecek?
Eğitim

Karneler ne zaman verilecek?

Öğrencilerin yıl boyunca okullarında ve derslerindeki emeklerinin karşılığı olan karneler için meraklı bekleyiş sürüyor. Karnelerin ne zaman dağıtılacağı ve nasıl verileceği merak ediliyor. Peki, Karneler ne zaman nasıl verilecek?

Yeniakit Publisher
2021-01-14 00:22:00 -
Karneler ne zaman verilecek?

Geçtiğimiz haftalarda alınan tedbirler kapsamında okullardaki eğitim-öğretimin yıl sonuna kadar online olarak sürdürülmesi kararının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı bir haftalık ara tatil süresinin de eklenerek bu yıl yarı yıl tatilinin üç hafta süreceğini açıkladı.

Karneler ne zaman verilecek?

22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır.

Yarıyıl tatili ne zaman?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savaş çıkartacak adım! Suriye'de İran'ı vurdular
Dünya

Savaş çıkartacak adım! Suriye'de İran'ı vurdular

İsrail savaş uçakları, Suriye'de İran destekli silahlı grupları hedef aldı. Saldırıda 60 kişinin öldüğü belirtiliyor.
Abdullah Ağar, ‘Bu tarz saldırılar bize yine gelecek’ dedi ve açıkladı! 3 büyük sırrı açıkladı
Gündem

Abdullah Ağar, ‘Bu tarz saldırılar bize yine gelecek’ dedi ve açıkladı! 3 büyük sırrı açıkladı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesi sonrası ortaya çıkan casusluk olayıyla ilgili açık..
Dünyaya bu sözlerle duyurdu: Türkiye ile birlikte silah üreteceğiz!
Dünya

Dünyaya bu sözlerle duyurdu: Türkiye ile birlikte silah üreteceğiz!

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstriler Bakanı Uruskiy, "İlk adım İHA'lara ilişkin üretim ve tedarik, zırhlı araçlar için güç ü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay