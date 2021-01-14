Karneler ne zaman verilecek?
Öğrencilerin yıl boyunca okullarında ve derslerindeki emeklerinin karşılığı olan karneler için meraklı bekleyiş sürüyor. Karnelerin ne zaman dağıtılacağı ve nasıl verileceği merak ediliyor. Peki, Karneler ne zaman nasıl verilecek?
Geçtiğimiz haftalarda alınan tedbirler kapsamında okullardaki eğitim-öğretimin yıl sonuna kadar online olarak sürdürülmesi kararının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı bir haftalık ara tatil süresinin de eklenerek bu yıl yarı yıl tatilinin üç hafta süreceğini açıkladı.
Karneler ne zaman verilecek?
22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır.
Yarıyıl tatili ne zaman?
25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.