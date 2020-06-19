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Eğitim

Karne sorgulama | MEB e-okul VBS giriş ile 2020 e-karne bilgilerine ulaşılabiliyor

e-okul VBS giriş ile öğrenci karne bilgisi sorgulama yapılabiliyor. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl karneler de internet üzerinden alınacak. Uzaktan eğitimini tamamlayan öğrenciler karne sorgulama ile notlarına ulaşabilecekler. İşte e-okul giriş sayfası ve 2020 karne notları ile ilgili detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-06-19 14:34:00 -
Karne sorgulama | MEB e-okul VBS giriş ile 2020 e-karne bilgilerine ulaşılabiliyor

Karne sorgulama işlemleri e-okul üzerinden gerçekleştirilmeye başlandı. 19 Haziran’da 2019-2020 eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci karne sevinci yaşadı. LGS ve YKS’ye de sayılı günler kala öğrenciler karneleri içerisinde bulunan not bilgisine internet üzerinden ulaşabiliyorlar.

Karne sorgulama e-okul VBS’de

Bu yıl için karne bilgileri e-okul üzerinden öğrenilebilecek. Öğrencinin TC kimlik numarası, okul numarası ve resimli alanda açılan doğrulama kodunu giren kişiler sisteme giriş yapabilecekler.

Buradan da öğrencinin karnesine ilişkin notlara kolaylıkla ulaşılabilecek.

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