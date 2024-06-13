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Yaşam Karne heyecanı yaşayan 8 yaşındaki çocuk otomobilin altında can verdi!
Yaşam

Karne heyecanı yaşayan 8 yaşındaki çocuk otomobilin altında can verdi!

Yeniakit Publisher
2024-06-13 20:11:00 -
Karne heyecanı yaşayan 8 yaşındaki çocuk otomobilin altında can verdi!

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin altında kalan 8 yaşındaki 1'nci sınıf öğrencisi Defne Nur Karataş hayatını kaybetti. Karataş'ın karne heyecanı yaşadığı öğrenilirken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Atatürk Mahallesi Tepe Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolmuştan inip yolun karşısına geçmek isteyen Defne Nur Karataş'a (8), Murat G.'nin kullandığı 52 ADN 614 plakalı otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle çocuk bir müddet sürüklendi, otomobilin altına kaldı.

Küçük çocuk hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Defne Nur'un cansız bedeni, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bir gün sonra karnesini alacaktı

Neslihan ve Hasan Karataş çiftinin iki çocuğundan biri olan Defne Nur'un, Ünye ilçesindeki Anafarta İlkokulu 1'nci sınıf öğrencisi olduğu, kazada hayatını kaybetmeseydi bir gün sonra karne alacağı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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