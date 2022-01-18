6 Eylül’de başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarısı 21 Ocak Cuma günü tamamlanacak. Peki, karne gününde ders işlenir mi?

Karne günü ders yapılır mı? Cuma günü ders olacak mı 21 Ocak?

Öğrenciler 21 Ocak Cuma günü karnelerini alarak yarıyıl tatiline başlayacak. Öğrencilerin pek çoğu ise Cuma günü yani karne gününde ders işlenip işlenmeyeceğini merak ediyor. Çalışma takvimine göre karne günleri de mesai bitimine kadar ders işlenir. Ancak öğretmenlerin inisiyatifine göre karne günü ders işlenmeyebiliyor.

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.